Сплит-система Timberk AC TIM 18H S8ML
Арт. X699113263140
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Швеция
|
Регулировка скорости вентилятора
|Да
|
Количество скоростных режимов
|3
- Настенная сплит-система Timberk AC TIM 18H S8ML работает в режимах охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения. Возможно изменение параметров работы кондиционера с панели внутреннего блока. В комплект поставки входит пульт дистанционного управления. Индикаторы, расположенные на панели внутреннего блока, светятся сквозь пластик. Для очищения воздуха сплит-система оснащен ионизатором.
Преимущества
- Уникальная полноценная система управления кондиционером с панели внутреннего блока Digit Manual
- Возможность выбора режимов и установка температуры без пульта ДУ
- Инновационный дисплей Moon Light - свечение индикаторов сквозь пластик
- Экономичный режим ECO+
- Cверх быстрое охлаждение Super Turbo
- Высоконадежный компрессор
- Автоматический режим поиска комфортной температуры Smart
- Эффективное охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение 4 в 1
- Режим комфортного сна Sleep Night Care
- Таймер на включение и отключение 24 часа
- LED дисплей с индикатором температуры
- Низкий уровень шума Silence Dream
- Автоматический перезапуск
- Индикатор текущей температуры на внутреннем блоке
- Система самодиагностики и защиты
- Эргономичный пульт дистанционного управления