Преимущества

Уникальная полноценная система управления кондиционером с панели внутреннего блока Digit Manual

Возможность выбора режимов и установка температуры без пульта ДУ

Инновационный дисплей Moon Light - свечение индикаторов сквозь пластик

Экономичный режим ECO+

Cверх быстрое охлаждение Super Turbo

Высоконадежный компрессор

Автоматический режим поиска комфортной температуры Smart

Эффективное охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение 4 в 1

Режим комфортного сна Sleep Night Care

Таймер на включение и отключение 24 часа

LED дисплей с индикатором температуры

Низкий уровень шума Silence Dream

Автоматический перезапуск

Индикатор текущей температуры на внутреннем блоке

Система самодиагностики и защиты

Эргономичный пульт дистанционного управления

Настенная сплит-система Timberk AC TIM 18H S8ML работает в режимах охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения. Возможно изменение параметров работы кондиционера с панели внутреннего блока. В комплект поставки входит пульт дистанционного управления. Индикаторы, расположенные на панели внутреннего блока, светятся сквозь пластик. Для очищения воздуха сплит-система оснащен ионизатором.