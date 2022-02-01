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Сплит-система Timberk AC TIM 18H S8ML
5.0
2
Найти аналог
Сплит-системы
    Сплит-система Timberk AC TIM 18H S8ML
    Арт. X699113263140
    5.0
    2
    Сплит-система Timberk AC TIM 18H S8ML
    Сплит-система Timberk AC TIM 18H S8ML
    Сплит-система Timberk AC TIM 18H S8ML
    Сплит-система Timberk AC TIM 18H S8ML
    Сплит-система Timberk AC TIM 18H S8ML
    Сплит-система Timberk AC TIM 18H S8ML
      Сплит-система Timberk AC TIM 18H S8ML
      Сплит-система Timberk AC TIM 18H S8ML
      Сплит-система Timberk AC TIM 18H S8ML
      Сплит-система Timberk AC TIM 18H S8ML
      Сплит-система Timberk AC TIM 18H S8ML
      Сплит-система Timberk AC TIM 18H S8ML

      Сплит-система Timberk AC TIM 18H S8ML

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X699113263140
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Timberk
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Регулировка скорости вентилятора
      		Да
      Количество скоростных режимов
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Настенная сплит-система Timberk AC TIM 18H S8ML работает в режимах охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения. Возможно изменение параметров работы кондиционера с панели внутреннего блока. В комплект поставки входит пульт дистанционного управления. Индикаторы, расположенные на панели внутреннего блока, светятся сквозь пластик. Для очищения воздуха сплит-система оснащен ионизатором.

        Преимущества

        • Уникальная полноценная система управления кондиционером с панели внутреннего блока Digit Manual
        • Возможность выбора режимов и установка температуры без пульта ДУ
        • Инновационный дисплей Moon Light - свечение индикаторов сквозь пластик
        • Экономичный режим ECO+
        • Cверх быстрое охлаждение Super Turbo
        • Высоконадежный компрессор
        • Автоматический режим поиска комфортной температуры Smart
        • Эффективное охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение 4 в 1
        • Режим комфортного сна Sleep Night Care
        • Таймер на включение и отключение 24 часа
        • LED дисплей с индикатором температуры
        • Низкий уровень шума Silence Dream
        • Автоматический перезапуск
        • Индикатор текущей температуры на внутреннем блоке
        • Система самодиагностики и защиты
        • Эргономичный пульт дистанционного управления