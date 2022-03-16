Сплит-система Timberk AC TIM 18LC CF1
Арт. X699113263191
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Регулировка скорости вентилятора
|Да
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Количество скоростных режимов
|3
- Напольно-потолочная сплит-система Timberk AC TIM 18LC CF1 обладает универсальной установкой, что позволяет разместить кондиционер горизонтально под потолком и вертикально на стене у пола. Антикоррозийное покрытие внешнего блока Anti Rust обеспечивает надежную защиту системы при любых погодных условиях. Благодаря электронному управлению, достигается высокий уровень комфорта эксплуатации кондиционера.
Преимущества
- Охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
- Универсальная установка - горизонтально под потолком и вертикально на стене у пола
- Автоматическое управление воздушным потоком
- Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи
- Дополнительная защита от протечки конденсата
- Внутрирельефная система медных труб обеспечивает равномерное течение хладагента, что гарантирует увеличение эффективности теплообмена и снижение энергопотребления
- Интенсивный режим работы TURBO
- Автоматический режим работы Intellect Auto
- Ночной режим работы Night Care
- Таймер на включение и отключение 24 часа
- Повышенная надежность и срок службы кондиционера
- Автоматический перезапуск
- Система самодиагностики и защиты
- Антикоррозийное покрытие внешнего блока Anti Rust