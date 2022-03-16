Сплит-система Timberk AC TIM 18LC ST3

Преимущества

Охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение

Раздача воздуха в четырех направлениях

Интенсивный режим работы TURBO

Ночной режим работы Night Care

Таймер на включение и отключение 24 часа

Автоматический перезапуск

Anti Rust: антикоррозийное покрытие внешнего блока

Декоративная компактная Euro панель

Дополнительная защита от протечки конденсата

Автоматический режим работы Intellect Auto

Повышенная надежность и срок службы кондиционера

Система самодиагностики и защиты

Компактный кассетный кондиционер Timberk AC TIM 18LC ST3 эффективно применяется в небольших или средних помещениях любой направленности и способны в течение долгих лет эксплуатироваться со стабильно высокой производительностью. Также представленное устройство не только изменяет температурные характеристики воздуха, но и качественно очищает его от разнообразных загрязнений.