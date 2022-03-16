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Сплит-система Timberk AC TIM 18LC ST3
5.0
2
Найти аналог
Сплит-системы
    Сплит-система Timberk AC TIM 18LC ST3
    Арт. X699113264109
    5.0
    2
    Сплит-система Timberk AC TIM 18LC ST3
    Сплит-система Timberk AC TIM 18LC ST3
    Сплит-система Timberk AC TIM 18LC ST3
      Сплит-система Timberk AC TIM 18LC ST3
      Сплит-система Timberk AC TIM 18LC ST3
      Сплит-система Timberk AC TIM 18LC ST3

      Сплит-система Timberk AC TIM 18LC ST3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X699113264109
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Timberk
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Регулировка скорости вентилятора
      		Да
      Количество скоростных режимов
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Компактный кассетный кондиционер Timberk AC TIM 18LC ST3 эффективно применяется в небольших или средних помещениях любой направленности и способны в течение долгих лет эксплуатироваться со стабильно высокой производительностью. Также представленное устройство не только изменяет температурные характеристики воздуха, но и качественно очищает его от разнообразных загрязнений.

        Преимущества

        • Охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
        • Раздача воздуха в четырех направлениях
        • Интенсивный режим работы TURBO
        • Ночной режим работы Night Care
        • Таймер на включение и отключение 24 часа
        • Автоматический перезапуск
        • Anti Rust: антикоррозийное покрытие внешнего блока
        • Декоративная компактная Euro панель
        • Дополнительная защита от протечки конденсата
        • Автоматический режим работы Intellect Auto
        • Повышенная надежность и срок службы кондиционера
        • Система самодиагностики и защиты