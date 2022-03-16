Сплит-система Timberk AC TIM 18LC ST3
Арт. X699113264109
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Регулировка скорости вентилятора
|Да
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Количество скоростных режимов
|3
- Компактный кассетный кондиционер Timberk AC TIM 18LC ST3 эффективно применяется в небольших или средних помещениях любой направленности и способны в течение долгих лет эксплуатироваться со стабильно высокой производительностью. Также представленное устройство не только изменяет температурные характеристики воздуха, но и качественно очищает его от разнообразных загрязнений.
Преимущества
- Охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
- Раздача воздуха в четырех направлениях
- Интенсивный режим работы TURBO
- Ночной режим работы Night Care
- Таймер на включение и отключение 24 часа
- Автоматический перезапуск
- Anti Rust: антикоррозийное покрытие внешнего блока
- Декоративная компактная Euro панель
- Дополнительная защита от протечки конденсата
- Автоматический режим работы Intellect Auto
- Повышенная надежность и срок службы кондиционера
- Система самодиагностики и защиты