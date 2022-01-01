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Сплит-система TIMBERK TORNADO AC TIM 24H S4
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Сплит-системы
    Сплит-система TIMBERK TORNADO AC TIM 24H S4
    Арт. X699113263192
    Сплит-система TIMBERK TORNADO AC TIM 24H S4
    Сплит-система TIMBERK TORNADO AC TIM 24H S4
    Сплит-система TIMBERK TORNADO AC TIM 24H S4
      Сплит-система TIMBERK TORNADO AC TIM 24H S4
      Сплит-система TIMBERK TORNADO AC TIM 24H S4
      Сплит-система TIMBERK TORNADO AC TIM 24H S4

      Сплит-система TIMBERK TORNADO AC TIM 24H S4

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699113263192

      Характеристики

      Производитель
      		Timberk
      Регулировка скорости вентилятора
      		Да
      Количество скоростных режимов
      		3
      Режим осушения воздуха
      		Да
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Настенная сплит-система Timberk AC TIM 24H S4 работает как на охлаждение, так и на обогрев помещения. Система оснащена многоступенчатой очисткой воздуха, для создания чистого и свежего микроклимата. Внутренний блок оснащен дисплеем, на котором отображается информация о режимах работы кондиционера. Управление системой осуществляется с помощью пульта дистанционного управления.

        Особенности и преимущества:

        • Японский компрессор - 3 года гарантии.
        • Уникальное предложение по цене и опциям в своем классе.
        • Технология комфортного микроклимата HD sensor control.
        • Сверх точное поддержание температуры вблизи пользователя.
        • Высокая экономичность класса А.
        • Новейшая 4-ступенчатая очистка воздуха 4D Air protection.
        • Интенсивный режим Turbo Drive.
        • Автоматический режим работы Smart.
        • Система Soft Start - пониженное энергопотребление при старте.
        • Ночной режим работы Night Care.
        • Таймер на включение и выключение 24 часа.
        • Автоматический перезапуск.

        Комплектация:

        • Сплит-система.
        • Инструкция.
        • Пульт ДУ.
        • Упаковка.