Сплит-система TIMBERK TORNADO AC TIM 24H S4
Арт. X699113263192
Характеристики
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Производитель
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Регулировка скорости вентилятора
|Да
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Количество скоростных режимов
|3
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Режим осушения воздуха
|Да
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Цвет
|белый
- Настенная сплит-система Timberk AC TIM 24H S4 работает как на охлаждение, так и на обогрев помещения. Система оснащена многоступенчатой очисткой воздуха, для создания чистого и свежего микроклимата. Внутренний блок оснащен дисплеем, на котором отображается информация о режимах работы кондиционера. Управление системой осуществляется с помощью пульта дистанционного управления.
Особенности и преимущества:
- Японский компрессор - 3 года гарантии.
- Уникальное предложение по цене и опциям в своем классе.
- Технология комфортного микроклимата HD sensor control.
- Сверх точное поддержание температуры вблизи пользователя.
- Высокая экономичность класса А.
- Новейшая 4-ступенчатая очистка воздуха 4D Air protection.
- Интенсивный режим Turbo Drive.
- Автоматический режим работы Smart.
- Система Soft Start - пониженное энергопотребление при старте.
- Ночной режим работы Night Care.
- Таймер на включение и выключение 24 часа.
- Автоматический перезапуск.
Комплектация:
- Сплит-система.
- Инструкция.
- Пульт ДУ.
- Упаковка.