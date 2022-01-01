Сплит-система TIMBERK TORNADO AC TIM 24H S4

Особенности и преимущества:

Японский компрессор - 3 года гарантии.

Уникальное предложение по цене и опциям в своем классе.

Технология комфортного микроклимата HD sensor control.

Сверх точное поддержание температуры вблизи пользователя.

Высокая экономичность класса А.

Новейшая 4-ступенчатая очистка воздуха 4D Air protection.

Интенсивный режим Turbo Drive.

Автоматический режим работы Smart.

Система Soft Start - пониженное энергопотребление при старте.

Ночной режим работы Night Care.

Таймер на включение и выключение 24 часа.

Автоматический перезапуск.

Комплектация:

Сплит-система.

Инструкция.

Пульт ДУ.

Упаковка.

Настенная сплит-система Timberk AC TIM 24H S4 работает как на охлаждение, так и на обогрев помещения. Система оснащена многоступенчатой очисткой воздуха, для создания чистого и свежего микроклимата. Внутренний блок оснащен дисплеем, на котором отображается информация о режимах работы кондиционера. Управление системой осуществляется с помощью пульта дистанционного управления.