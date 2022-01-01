Сплит-система TIMBERK 24H S8

Особенности и Преимущества:

Инновационный дисплей Moon Light - свечение индикаторов сквозь пластик.

Режим работы ECO+ обеспечивает экономичный расход электроэнергии.

Предусмотрен интенсивный режим работы настенной сплит-системы Timberk AC TIM 24H S8 - Super Turbo.

Эффективное охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение.

Режим комфортного сна Sleep Night Care.

Таймер на включение и отключение 24 часа.

Низкий уровень шума Silence Dream.

Автоматический перезапуск.

Встроенный ионизатор воздуха Ion-.

Высоконадежный компрессор.

Smart режим - автоматический выбор и поддержание максимально комфортного микроклимата в зависимости от текущей температуры воздуха.

Защита от плесени - после выключения кондиционера вентилятора продолжает работать в течение 30 секунд, высушивая конденсат.

Самодиагностика с индикацией кода ошибки.

Защита теплообменника Smart Defrost.

Комплектация:

Инструкция.

Гарантийный талон.

Упаковка.

Пульт ДУ.

Настенная сплит-система Timberk AC TIM 24H S8 работает как на охлаждение, так и на обогрев. Кондиционер имеет таймер на 24 часа и систему самодиагностики с отображением кода ошибки. Для экономичного энергопотребления предусмотрен режим ECO+. Также сплит-система имеет режим комфортного сна. Встроенный ионизатор обеспечивает очищение воздуха от пыли, дыма и неприятных запахов. Защита Smart Defrost обеспечивает долгий срок службы теплообменника.