Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сплит-система TIMBERK 24H S8
Найти аналог
Сплит-системы
    Сплит-система TIMBERK 24H S8
    Арт. X699113263141
    Сплит-система TIMBERK 24H S8

      Сплит-система TIMBERK 24H S8

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699113263141

      Характеристики

      Производитель
      		Timberk
      Регулировка скорости вентилятора
      		Да
      Количество скоростных режимов
      		3
      Режим осушения воздуха
      		Да
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Настенная сплит-система Timberk AC TIM 24H S8 работает как на охлаждение, так и на обогрев. Кондиционер имеет таймер на 24 часа и систему самодиагностики с отображением кода ошибки. Для экономичного энергопотребления предусмотрен режим ECO+. Также сплит-система имеет режим комфортного сна. Встроенный ионизатор обеспечивает очищение воздуха от пыли, дыма и неприятных запахов. Защита Smart Defrost обеспечивает долгий срок службы теплообменника.

        Особенности и Преимущества:

        • Инновационный дисплей Moon Light - свечение индикаторов сквозь пластик.
        • Режим работы ECO+ обеспечивает экономичный расход электроэнергии.
        • Предусмотрен интенсивный режим работы настенной сплит-системы Timberk AC TIM 24H S8 - Super Turbo.
        • Эффективное охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение.
        • Режим комфортного сна Sleep Night Care.
        • Таймер на включение и отключение 24 часа.
        • Низкий уровень шума Silence Dream.
        • Автоматический перезапуск.
        • Встроенный ионизатор воздуха Ion-.
        • Высоконадежный компрессор.
        • Smart режим - автоматический выбор и поддержание максимально комфортного микроклимата в зависимости от текущей температуры воздуха.
        • Защита от плесени - после выключения кондиционера вентилятора продолжает работать в течение 30 секунд, высушивая конденсат.
        • Самодиагностика с индикацией кода ошибки.
        • Защита теплообменника Smart Defrost.

        Комплектация:

        • Инструкция.
        • Гарантийный талон.
        • Упаковка.
        • Пульт ДУ.