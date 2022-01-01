Сплит-система TIMBERK 24H S8
Арт. X699113263141
Характеристики
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Производитель
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Регулировка скорости вентилятора
|Да
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Количество скоростных режимов
|3
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Режим осушения воздуха
|Да
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Цвет
|белый
- Настенная сплит-система Timberk AC TIM 24H S8 работает как на охлаждение, так и на обогрев. Кондиционер имеет таймер на 24 часа и систему самодиагностики с отображением кода ошибки. Для экономичного энергопотребления предусмотрен режим ECO+. Также сплит-система имеет режим комфортного сна. Встроенный ионизатор обеспечивает очищение воздуха от пыли, дыма и неприятных запахов. Защита Smart Defrost обеспечивает долгий срок службы теплообменника.
Особенности и Преимущества:
- Инновационный дисплей Moon Light - свечение индикаторов сквозь пластик.
- Режим работы ECO+ обеспечивает экономичный расход электроэнергии.
- Предусмотрен интенсивный режим работы настенной сплит-системы Timberk AC TIM 24H S8 - Super Turbo.
- Эффективное охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение.
- Режим комфортного сна Sleep Night Care.
- Таймер на включение и отключение 24 часа.
- Низкий уровень шума Silence Dream.
- Автоматический перезапуск.
- Встроенный ионизатор воздуха Ion-.
- Высоконадежный компрессор.
- Smart режим - автоматический выбор и поддержание максимально комфортного микроклимата в зависимости от текущей температуры воздуха.
- Защита от плесени - после выключения кондиционера вентилятора продолжает работать в течение 30 секунд, высушивая конденсат.
- Самодиагностика с индикацией кода ошибки.
- Защита теплообменника Smart Defrost.
Комплектация:
- Инструкция.
- Гарантийный талон.
- Упаковка.
- Пульт ДУ.