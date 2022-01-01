Сплит-система TIMBERK Corona Special AC TIM 24H S8ML
Арт. X699113263170
Характеристики
|
Производитель
|
Регулировка скорости вентилятора
|Да
|
Количество скоростных режимов
|3
|
Режим осушения воздуха
|Да
|
Цвет
|белый
- Настенная сплит-система Timberk AC TIM 24H S8ML имеет четыре основных режима работы (охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение). Также предусмотрен режим экономичного энергопотребления и режим комфортного сна. Возможна работы сплит-системы по таймеру. Система самодиагностики упрощает обслуживание кондиционера. Благодаря встроенному ионизатору осуществляется очищение воздуха от пыли, дыма и неприятных запахов.
Особенности и преимущества:
- Автоматический режим поиска комфортной температуры Smart.
- Эффективное охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение 4 в 1.
- Режим комфортного сна Sleep Night Care.
- Таймер на включение и отключение 24 часа.
- LED дисплей с индикатором температуры.
- Низкий уровень шума Silence Dream.
- Автоматический перезапуск.
- Индикатор текущей температуры на внутреннем блоке.
- Система самодиагностики и защиты.
- Эргономичный пульт дистанционного управления.
- Уникальная полноценная система управления кондиционером с панели внутреннего блока Digit Manual.
- Возможность выбора режимов и установка температуры без пульта ДУ.
- Инновационный дисплей Moon Light - свечение индикаторов сквозь пластик.
- Экономичный режим ECO+.
- Cверх быстрое охлаждение Super Turbo.
Комплектация:
- Сплит-система.
- Инструкция.
- Пульт ДУ.
- Упаковка.