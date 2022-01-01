Сплит-система TIMBERK Corona Special AC TIM 24H S8ML

Особенности и преимущества:

Автоматический режим поиска комфортной температуры Smart.

Эффективное охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение 4 в 1.

Режим комфортного сна Sleep Night Care.

Таймер на включение и отключение 24 часа.

LED дисплей с индикатором температуры.

Низкий уровень шума Silence Dream.

Автоматический перезапуск.

Индикатор текущей температуры на внутреннем блоке.

Система самодиагностики и защиты.

Эргономичный пульт дистанционного управления.

Уникальная полноценная система управления кондиционером с панели внутреннего блока Digit Manual.

Возможность выбора режимов и установка температуры без пульта ДУ.

Инновационный дисплей Moon Light - свечение индикаторов сквозь пластик.

Экономичный режим ECO+.

Cверх быстрое охлаждение Super Turbo.

Комплектация:

Сплит-система.

Инструкция.

Пульт ДУ.

Упаковка.

Настенная сплит-система Timberk AC TIM 24H S8ML имеет четыре основных режима работы (охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение). Также предусмотрен режим экономичного энергопотребления и режим комфортного сна. Возможна работы сплит-системы по таймеру. Система самодиагностики упрощает обслуживание кондиционера. Благодаря встроенному ионизатору осуществляется очищение воздуха от пыли, дыма и неприятных запахов.