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Сплит-система TIMBERK Corona Special AC TIM 24H S8ML
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Сплит-системы
    Сплит-система TIMBERK Corona Special AC TIM 24H S8ML
    Арт. X699113263170
    Сплит-система TIMBERK Corona Special AC TIM 24H S8ML
    Сплит-система TIMBERK Corona Special AC TIM 24H S8ML
    Сплит-система TIMBERK Corona Special AC TIM 24H S8ML
    Сплит-система TIMBERK Corona Special AC TIM 24H S8ML
    Сплит-система TIMBERK Corona Special AC TIM 24H S8ML
    Сплит-система TIMBERK Corona Special AC TIM 24H S8ML
      Сплит-система TIMBERK Corona Special AC TIM 24H S8ML
      Сплит-система TIMBERK Corona Special AC TIM 24H S8ML
      Сплит-система TIMBERK Corona Special AC TIM 24H S8ML
      Сплит-система TIMBERK Corona Special AC TIM 24H S8ML
      Сплит-система TIMBERK Corona Special AC TIM 24H S8ML
      Сплит-система TIMBERK Corona Special AC TIM 24H S8ML

      Сплит-система TIMBERK Corona Special AC TIM 24H S8ML

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699113263170

      Характеристики

      Производитель
      		Timberk
      Регулировка скорости вентилятора
      		Да
      Количество скоростных режимов
      		3
      Режим осушения воздуха
      		Да
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Настенная сплит-система Timberk AC TIM 24H S8ML имеет четыре основных режима работы (охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение). Также предусмотрен режим экономичного энергопотребления и режим комфортного сна. Возможна работы сплит-системы по таймеру. Система самодиагностики упрощает обслуживание кондиционера. Благодаря встроенному ионизатору осуществляется очищение воздуха от пыли, дыма и неприятных запахов.

        Особенности и преимущества:

        • Автоматический режим поиска комфортной температуры Smart.
        • Эффективное охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение 4 в 1.
        • Режим комфортного сна Sleep Night Care.
        • Таймер на включение и отключение 24 часа.
        • LED дисплей с индикатором температуры.
        • Низкий уровень шума Silence Dream.
        • Автоматический перезапуск.
        • Индикатор текущей температуры на внутреннем блоке.
        • Система самодиагностики и защиты.
        • Эргономичный пульт дистанционного управления.
        • Уникальная полноценная система управления кондиционером с панели внутреннего блока Digit Manual.
        • Возможность выбора режимов и установка температуры без пульта ДУ.
        • Инновационный дисплей Moon Light - свечение индикаторов сквозь пластик.
        • Экономичный режим ECO+.
        • Cверх быстрое охлаждение Super Turbo.

        Комплектация:

        • Сплит-система.
        • Инструкция.
        • Пульт ДУ.
        • Упаковка.