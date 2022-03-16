Преимущества

Охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение

Универсальная установка - горизонтально под потолком и вертикально на стене у пола

Автоматическое управление воздушным потоком

Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи

Дополнительная защита от протечки конденсата

Внутрирельефная система медных труб обеспечивает равномерное течение хладагента для увеличения эффективности теплообмена и снижения энергопотребления

Интенсивный режим работы TURBO

Автоматический режим работы Intellect Auto

Ночной режим работы Night Care

Таймер на включение и отключение 24 часа

Повышенная надежность и срок службы кондиционера

Автоматический перезапуск

Система самодиагностики и защиты

Антикоррозийное покрытие внешнего блока Anti Rust

Напольно-потолочная сплит-система Timberk AC TIM 48LC CF1 отличается бесшумной работой. Кондиционер работает на охлаждение, обогрев, вентиляцию и осушение. Система обладает простым электронным управлением. Возможно автоматическое управление воздушным потоком. В данной модели предусмотрена функция автоматического перезапуска, что обеспечивает восстановление работы системы с заданными ранее параметрами в случае отключения электричества.