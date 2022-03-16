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Сплит-система Timberk AC TIM 36LC CF3
5.0
2
Найти аналог
Сплит-системы
    Сплит-система Timberk AC TIM 36LC CF3
    Арт. X699113264105
    5.0
    2
    Сплит-система Timberk AC TIM 36LC CF3
    Сплит-система Timberk AC TIM 36LC CF3
      Сплит-система Timberk AC TIM 36LC CF3
      Сплит-система Timberk AC TIM 36LC CF3

      Сплит-система Timberk AC TIM 36LC CF3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X699113264105
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Timberk
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Регулировка скорости вентилятора
      		Да
      Режим осушения воздуха
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сплит-система TIMBERK AC TIM 36LC CF3 устанавливается горизонтально под потолком и вертикально на стене у пола. Обеспечивает качественную обработку воздуха в помещении. Прослужит долгие годы.

        Преимущества

        • Охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
        • Внутрирельефная система медных труб - равномерное течение хладагента, увеличенная эффективность теплообмена и сниженное энергопотребление
        • 100% автоматическое управление воздушным потоком (кроме 18000 BTU)
        • Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи (кроме 18000 BTU)
        • Универсальная установка - горизонтально под потолком и вертикально на стене у пола
        • Дополнительная защита от протечки конденсата
        • Интенсивный режим работы TURBO
        • Автоматический режим работы Intellect Auto
        • Ночной режим работы Night Care
        • Таймер на включение и отключение 24 часа
        • Повышенная надежность и срок службы кондиционера
        • Автоматический перезапуск
        • Система самодиагностики и защиты
        • Anti Rust: антикоррозийное покрытие внешнего блока