Преимущества

Охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение

Внутрирельефная система медных труб - равномерное течение хладагента, увеличенная эффективность теплообмена и сниженное энергопотребление

100% автоматическое управление воздушным потоком (кроме 18000 BTU)

Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи (кроме 18000 BTU)

Универсальная установка - горизонтально под потолком и вертикально на стене у пола

Дополнительная защита от протечки конденсата

Интенсивный режим работы TURBO

Автоматический режим работы Intellect Auto

Ночной режим работы Night Care

Таймер на включение и отключение 24 часа

Повышенная надежность и срок службы кондиционера

Автоматический перезапуск

Система самодиагностики и защиты

Anti Rust: антикоррозийное покрытие внешнего блока

Сплит-система TIMBERK AC TIM 36LC CF3 устанавливается горизонтально под потолком и вертикально на стене у пола. Обеспечивает качественную обработку воздуха в помещении. Прослужит долгие годы.