Сплит-система Timberk AC TIM 36LC CF3
Арт. X699113264105
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Регулировка скорости вентилятора
|Да
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Режим осушения воздуха
|Да
- Сплит-система TIMBERK AC TIM 36LC CF3 устанавливается горизонтально под потолком и вертикально на стене у пола. Обеспечивает качественную обработку воздуха в помещении. Прослужит долгие годы.
Преимущества
- Охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
- Внутрирельефная система медных труб - равномерное течение хладагента, увеличенная эффективность теплообмена и сниженное энергопотребление
- 100% автоматическое управление воздушным потоком (кроме 18000 BTU)
- Автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи (кроме 18000 BTU)
- Универсальная установка - горизонтально под потолком и вертикально на стене у пола
- Дополнительная защита от протечки конденсата
- Интенсивный режим работы TURBO
- Автоматический режим работы Intellect Auto
- Ночной режим работы Night Care
- Таймер на включение и отключение 24 часа
- Повышенная надежность и срок службы кондиционера
- Автоматический перезапуск
- Система самодиагностики и защиты
- Anti Rust: антикоррозийное покрытие внешнего блока