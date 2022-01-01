Сплит-система Timberk CITY-MALL AC TIM 24LC ST3
Арт. X699113264111
Характеристики
|
Производитель
|
Регулировка скорости вентилятора
|Да
|
Режим осушения воздуха
|Да
|
Цвет
|белый
|
Макс. уровень шума вн. блок, Дб
|48
- Функциональный и современный кассетный кондиционер Timberk (Тимберк) AC TIM 24LC ST3 способен создать и любое по продолжительности время поддерживать комфортный климат в вверенном его заботе помещении. В представленной модели предусмотрена возможность организации подмеса уличного свежего воздуха, что позволяет обеспечить проветривание комнат без открывания окон или подвода дополнительных систем вентиляции.
Особенности и преимущества:
- Охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение.
- Раздача воздуха в четырех направлениях.
- Интенсивный режим работы TURBO.
- Ночной режим работы Night Care.
- Таймер на включение и отключение 24 часа.
- Автоматический перезапуск.
- Anti Rust: антикоррозийное покрытие внешнего блока.
- Декоративная компактная Euro панель.
- Дополнительная защита от протечки конденсата.
- Автоматический режим работы Intellect Auto.
- Повышенная надежность и срок службы кондиционера.
- Система самодиагностики и защиты.
Комплектация:
- Сплит-система.
- Инструкция.
- Пульт ДУ.
- Упаковка.