Сплит-система Timberk CITY-MALL AC TIM 24LC ST3

Особенности и преимущества:

Охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение.

Раздача воздуха в четырех направлениях.

Интенсивный режим работы TURBO.

Ночной режим работы Night Care.

Таймер на включение и отключение 24 часа.

Автоматический перезапуск.

Anti Rust: антикоррозийное покрытие внешнего блока.

Декоративная компактная Euro панель.

Дополнительная защита от протечки конденсата.

Автоматический режим работы Intellect Auto.

Повышенная надежность и срок службы кондиционера.

Система самодиагностики и защиты.

Комплектация:

Сплит-система.

Инструкция.

Пульт ДУ.

Упаковка.

Функциональный и современный кассетный кондиционер Timberk (Тимберк) AC TIM 24LC ST3 способен создать и любое по продолжительности время поддерживать комфортный климат в вверенном его заботе помещении. В представленной модели предусмотрена возможность организации подмеса уличного свежего воздуха, что позволяет обеспечить проветривание комнат без открывания окон или подвода дополнительных систем вентиляции.