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Сплит-система Timberk CITY-MALL AC TIM 24LC ST3
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Сплит-системы
    Сплит-система Timberk CITY-MALL AC TIM 24LC ST3
    Арт. X699113264111
    Сплит-система Timberk CITY-MALL AC TIM 24LC ST3
    Сплит-система Timberk CITY-MALL AC TIM 24LC ST3
      Сплит-система Timberk CITY-MALL AC TIM 24LC ST3
      Сплит-система Timberk CITY-MALL AC TIM 24LC ST3

      Сплит-система Timberk CITY-MALL AC TIM 24LC ST3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699113264111

      Характеристики

      Производитель
      		Timberk
      Регулировка скорости вентилятора
      		Да
      Режим осушения воздуха
      		Да
      Цвет
      		белый
      Макс. уровень шума вн. блок, Дб
      		48
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Функциональный и современный кассетный кондиционер Timberk (Тимберк) AC TIM 24LC ST3 способен создать и любое по продолжительности время поддерживать комфортный климат в вверенном его заботе помещении. В представленной модели предусмотрена возможность организации подмеса уличного свежего воздуха, что позволяет обеспечить проветривание комнат без открывания окон или подвода дополнительных систем вентиляции.

        Особенности и преимущества:

        • Охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение.
        • Раздача воздуха в четырех направлениях.
        • Интенсивный режим работы TURBO.
        • Ночной режим работы Night Care.
        • Таймер на включение и отключение 24 часа.
        • Автоматический перезапуск.
        • Anti Rust: антикоррозийное покрытие внешнего блока.
        • Декоративная компактная Euro панель.
        • Дополнительная защита от протечки конденсата.
        • Автоматический режим работы Intellect Auto.
        • Повышенная надежность и срок службы кондиционера.
        • Система самодиагностики и защиты.

        Комплектация:

        • Сплит-система.
        • Инструкция.
        • Пульт ДУ.
        • Упаковка.