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Сплит-система Toshiba RAS-13GKHP-ES2 / RAS-13GAH-ES2
5.0
2
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Сплит-системы
    Сплит-система Toshiba RAS-13GKHP-ES2 / RAS-13GAH-ES2
    Арт. X699113364
    5.0
    2
    Сплит-система Toshiba RAS-13GKHP-ES2 / RAS-13GAH-ES2
    Сплит-система Toshiba RAS-13GKHP-ES2 / RAS-13GAH-ES2
      Сплит-система Toshiba RAS-13GKHP-ES2 / RAS-13GAH-ES2
      Сплит-система Toshiba RAS-13GKHP-ES2 / RAS-13GAH-ES2

      Сплит-система Toshiba RAS-13GKHP-ES2 / RAS-13GAH-ES2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X699113364
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Toshiba
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Япония
      Регулировка скорости вентилятора
      		Да
      Количество скоростных режимов
      		6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Настенная сплит-система Toshiba RAS-13GKHP-ES2 / RAS-13GAH-ES2 предназначена для установки в помещения площадью до 35 кв.м. Кондиционер работает на обогрев, охлаждение, вентиляцию и осушение воздуха. Также предусмотрены следующие режимы: режим комфортного сна и режим экономии электроэнергии. За счет шести скоростей вентилятора 12 положений жалюзи и 12 диапазонов покачивания обеспечивается равномерное комфортное распределение воздуха. Функция самоочистки теплообменника предотвращает образование плесени и неприятных запахов.

        Преимущества:

        • Экономичный режим
        • 3-х минутная автоматическая задержка пуска компрессора для защиты системы
        • 12 фиксированных положений жалюзи и 12 диапазонов покачивания
        • Возможность дозаправки хладагента для увеличения длины фреонопровода
        • Система фильтрации Toshiba «7 в 1» защитит Вас и Ваших близких от вредных загрязнений воздуха. Витамин С, супер цеолит, экстракт гингко и другие фильтрующие элементы — это современные технологии для тех, кто предпочитает все самое лучшее