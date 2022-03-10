Преимущества:

Экономичный режим

3-х минутная автоматическая задержка пуска компрессора для защиты системы

12 фиксированных положений жалюзи и 12 диапазонов покачивания

Возможность дозаправки хладагента для увеличения длины фреонопровода

Система фильтрации Toshiba «7 в 1» защитит Вас и Ваших близких от вредных загрязнений воздуха. Витамин С, супер цеолит, экстракт гингко и другие фильтрующие элементы — это современные технологии для тех, кто предпочитает все самое лучшее

Настенная сплит-система Toshiba RAS-13GKHP-ES2 / RAS-13GAH-ES2 предназначена для установки в помещения площадью до 35 кв.м. Кондиционер работает на обогрев, охлаждение, вентиляцию и осушение воздуха. Также предусмотрены следующие режимы: режим комфортного сна и режим экономии электроэнергии. За счет шести скоростей вентилятора 12 положений жалюзи и 12 диапазонов покачивания обеспечивается равномерное комфортное распределение воздуха. Функция самоочистки теплообменника предотвращает образование плесени и неприятных запахов.