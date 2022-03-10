Сплит-система Toshiba RAS-13GKHP-ES2 / RAS-13GAH-ES2
Арт. X699113364
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Япония
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Регулировка скорости вентилятора
|Да
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Количество скоростных режимов
|6
- Настенная сплит-система Toshiba RAS-13GKHP-ES2 / RAS-13GAH-ES2 предназначена для установки в помещения площадью до 35 кв.м. Кондиционер работает на обогрев, охлаждение, вентиляцию и осушение воздуха. Также предусмотрены следующие режимы: режим комфортного сна и режим экономии электроэнергии. За счет шести скоростей вентилятора 12 положений жалюзи и 12 диапазонов покачивания обеспечивается равномерное комфортное распределение воздуха. Функция самоочистки теплообменника предотвращает образование плесени и неприятных запахов.
Преимущества:
- Экономичный режим
- 3-х минутная автоматическая задержка пуска компрессора для защиты системы
- 12 фиксированных положений жалюзи и 12 диапазонов покачивания
- Возможность дозаправки хладагента для увеличения длины фреонопровода
- Система фильтрации Toshiba «7 в 1» защитит Вас и Ваших близких от вредных загрязнений воздуха. Витамин С, супер цеолит, экстракт гингко и другие фильтрующие элементы — это современные технологии для тех, кто предпочитает все самое лучшее