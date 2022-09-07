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Сплит-система VERTEX IVR 09 SH
5.0
1
Найти аналог
Сплит-системы
    Сплит-система VERTEX IVR 09 SH
    Арт. X69911326389
    5.0
    1
    Сплит-система VERTEX IVR 09 SH

      Сплит-система VERTEX IVR 09 SH

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X69911326389
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Vertex
      Регулировка скорости вентилятора
      		Да
      Режим осушения воздуха
      		Да
      Цвет
      		белый
      Макс. уровень шума вн. блок, Дб
      		27
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сплит-система VERTEX IVR 09 SH - это новая модель серии Inverter, разработанная компанией Vertex с учетом основных пожеланий потребителя для его использования в квартирах, офисах и бытовых помещениях. Строгий и лаконичный внешний вид, качественный пластик, набор самых полезных функций.

        Особенности и преимущества:

        • Работает в нескольких режимах: Охлаждение / обогрев / вентиляция / осушение. Вся информация о режиме работы кондиционера отображается на LED-дисплее.
        • Энергоэффективность класса "А".
        • Инверторная технология позволяет ему работать практически бесшумно, экономя при этом до 40% электроэнергии, по сравнению с обычными сплит-системами. Плавное изменение оборотов компрессора избавляет от частых включений-выключений и увеличивает ресурс работы компрессора.
        • Фреон R410A.
        • Автоочистка.
        • Турборежим.
        • Автоматический режим сна.
        • 24-часовой программируемый таймер.
        • ИК пульт ДУ.
        • Авторестарт.
        • Самодиагностика.
        • Современный дизайн.
        • Тёплый пуск.
        • Функция сна.
        • LED дисплей.
        • Режим работы «Авто».
        • Низкий уровень шума.
        • Безопасный старт.
        • Автоматическая разморозка внешнего блока.
        • Яркая и оригинальная упаковка.

        Комплектация:

        • Сплит-система.
        • Инструкция.
        • Пульт ДУ.
        • Упаковка.