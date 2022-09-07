Сплит-система VERTEX IVR 09 SH - это новая модель серии Inverter, разработанная компанией Vertex с учетом основных пожеланий потребителя для его использования в квартирах, офисах и бытовых помещениях. Строгий и лаконичный внешний вид, качественный пластик, набор самых полезных функций.

Особенности и преимущества:

Работает в нескольких режимах: Охлаждение / обогрев / вентиляция / осушение. Вся информация о режиме работы кондиционера отображается на LED-дисплее.

Энергоэффективность класса "А".

Инверторная технология позволяет ему работать практически бесшумно, экономя при этом до 40% электроэнергии, по сравнению с обычными сплит-системами. Плавное изменение оборотов компрессора избавляет от частых включений-выключений и увеличивает ресурс работы компрессора.

Фреон R410A.

Автоочистка.

Турборежим.

Автоматический режим сна.

24-часовой программируемый таймер.

ИК пульт ДУ.

Авторестарт.

Самодиагностика.

Современный дизайн.

Тёплый пуск.

Функция сна.

LED дисплей.

Режим работы «Авто».

Низкий уровень шума.

Безопасный старт.

Автоматическая разморозка внешнего блока.

Яркая и оригинальная упаковка.

Комплектация: