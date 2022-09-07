Сплит-система VERTEX IVR 09 SH
Арт. X69911326389
Характеристики
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Производитель
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Регулировка скорости вентилятора
|Да
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Режим осушения воздуха
|Да
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Цвет
|белый
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Макс. уровень шума вн. блок, Дб
|27
- Сплит-система VERTEX IVR 09 SH - это новая модель серии Inverter, разработанная компанией Vertex с учетом основных пожеланий потребителя для его использования в квартирах, офисах и бытовых помещениях. Строгий и лаконичный внешний вид, качественный пластик, набор самых полезных функций.
Особенности и преимущества:
- Работает в нескольких режимах: Охлаждение / обогрев / вентиляция / осушение. Вся информация о режиме работы кондиционера отображается на LED-дисплее.
- Энергоэффективность класса "А".
- Инверторная технология позволяет ему работать практически бесшумно, экономя при этом до 40% электроэнергии, по сравнению с обычными сплит-системами. Плавное изменение оборотов компрессора избавляет от частых включений-выключений и увеличивает ресурс работы компрессора.
- Фреон R410A.
- Автоочистка.
- Турборежим.
- Автоматический режим сна.
- 24-часовой программируемый таймер.
- ИК пульт ДУ.
- Авторестарт.
- Самодиагностика.
- Современный дизайн.
- Тёплый пуск.
- Функция сна.
- LED дисплей.
- Режим работы «Авто».
- Низкий уровень шума.
- Безопасный старт.
- Автоматическая разморозка внешнего блока.
- Яркая и оригинальная упаковка.
Комплектация:
- Сплит-система.
- Инструкция.
- Пульт ДУ.
- Упаковка.