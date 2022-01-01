Газовый баллон спорт следопыт

Преимущества

Небольшой вес и компактные размеры облегчают переноску и хранение

Объем баллона, куб. см: 520

Габариты, мм: 65х65х200

Газ для портативных плит Следопыт металлический баллон, 220 г, Всесезонный PF-FG-220R подходит для питания портативных плит, ручных горелок или газовых ламп. Определенные пропорции смешения газов позволяют использовать баллон при низких температурах, обеспечивая эксплуатацию в течении всего года, не зависим от сезона.