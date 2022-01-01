Газовый баллон спорт следопыт
Арт. О00000014730
Характеристики
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Воротник
|Нет
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Колпак
|Нет
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Вес, кг
|0.22
- Газ для портативных плит Следопыт металлический баллон, 220 г, Всесезонный PF-FG-220R подходит для питания портативных плит, ручных горелок или газовых ламп. Определенные пропорции смешения газов позволяют использовать баллон при низких температурах, обеспечивая эксплуатацию в течении всего года, не зависим от сезона.
Преимущества
- Небольшой вес и компактные размеры облегчают переноску и хранение
- Объем баллона, куб. см: 520
- Габариты, мм: 65х65х200