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Газовый баллон спорт следопыт
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Газовые баллоны
    Газовый баллон спорт следопыт
    Арт. О00000014730
    Газовый баллон спорт следопыт

      Газовый баллон спорт следопыт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000014730

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Воротник
      		Нет
      Колпак
      		Нет
      Вес, кг
      		0.22
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газ для портативных плит Следопыт металлический баллон, 220 г, Всесезонный PF-FG-220R подходит для питания портативных плит, ручных горелок или газовых ламп. Определенные пропорции смешения газов позволяют использовать баллон при низких температурах, обеспечивая эксплуатацию в течении всего года, не зависим от сезона.

        Преимущества

        • Небольшой вес и компактные размеры облегчают переноску и хранение
        • Объем баллона, куб. см: 520
        • Габариты, мм: 65х65х200