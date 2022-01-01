Цанговый газовый баллон Camping World Outdoor 220 г.

Состав: пропан - 2%, бутан - 70%, изобутан - 28%

Тип баллона: цанговый

Баллон Camping World — одноразовый, неперезаправляемый газовый картридж с цанговым стандартом соединения. Картридж заполнен высокопроизводительной газовой смесью. Возможно использование со всеми типами газовых приборов цангового стандарта соединения при установке напрямую.Преимущества