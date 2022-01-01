Цанговый газовый баллон Camping World Outdoor 220 г.
Арт. О00000014338
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Воротник
|Нет
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Колпак
|Нет
- Баллон Camping World — одноразовый, неперезаправляемый газовый картридж с цанговым стандартом соединения. Картридж заполнен высокопроизводительной газовой смесью. Возможно использование со всеми типами газовых приборов цангового стандарта соединения при установке напрямую.
Преимущества
- Состав: пропан - 2%, бутан - 70%, изобутан - 28%
- Тип баллона: цанговый