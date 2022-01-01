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Цанговый газовый баллон Camping World Outdoor 220 г.
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Газовые баллоны
    Цанговый газовый баллон Camping World Outdoor 220 г.
    Арт. О00000014338
    Цанговый газовый баллон Camping World Outdoor 220 г.

      Цанговый газовый баллон Camping World Outdoor 220 г.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000014338

      Характеристики

      Производитель
      		Camping World
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Воротник
      		Нет
      Колпак
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Баллон Camping World — одноразовый, неперезаправляемый газовый картридж с цанговым стандартом соединения. Картридж заполнен высокопроизводительной газовой смесью. Возможно использование со всеми типами газовых приборов цангового стандарта соединения при установке напрямую.
        Преимущества
        • Состав: пропан - 2%, бутан - 70%, изобутан - 28%
        • Тип баллона: цанговый