Нить уплотнительная Sprint 04062, блистер 50 м

Преимущества

Безопасна для питьевой воды

Технологична и проста в применении

В 2 – 3 раза доступнее зарубежных аналогов

Уплотняет загрязненные и частично разрушенные резьбы

Sprint 50м бокс, блистер 04062 мгновенно герметизирует

Имеет всю необходимую разрешительную документацию

Благодаря сменным катушкам экономична в использовании

Температура монтажа: без ограничений

Демонтаж: облегчённый

Уплотнительная нить Sprint 50м бокс, блистер 04062 используется для герметизации резьбовых соединений из любого материала. Нить имеет плоское сечение (более 280 микронитей) и улучшенную пропитку. Незаменима для срочного ремонта и монтажа