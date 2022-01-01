Нить уплотнительная Sprint 04062, блистер 50 м
Арт. О00000016765
Характеристики
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Производитель
|Sprint
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|нить для герметизации резьбы
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Назначение
|санитарный (для ванной и кухни)
- Уплотнительная нить Sprint 50м бокс, блистер 04062 используется для герметизации резьбовых соединений из любого материала. Нить имеет плоское сечение (более 280 микронитей) и улучшенную пропитку. Незаменима для срочного ремонта и монтажа
Преимущества
- Безопасна для питьевой воды
- Технологична и проста в применении
- В 2 – 3 раза доступнее зарубежных аналогов
- Уплотняет загрязненные и частично разрушенные резьбы
- Sprint 50м бокс, блистер 04062 мгновенно герметизирует
- Имеет всю необходимую разрешительную документацию
- Благодаря сменным катушкам экономична в использовании
- Температура монтажа: без ограничений
- Демонтаж: облегчённый