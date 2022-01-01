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Нить уплотнительная Sprint 04062, блистер 50 м
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Герметики
    Нить уплотнительная Sprint 04062, блистер 50 м
    Арт. О00000016765
    Нить уплотнительная Sprint 04062, блистер 50 м
    Нить уплотнительная Sprint 04062, блистер 50 м
    Нить уплотнительная Sprint 04062, блистер 50 м
    Нить уплотнительная Sprint 04062, блистер 50 м
    Нить уплотнительная Sprint 04062, блистер 50 м
      Нить уплотнительная Sprint 04062, блистер 50 м
      Нить уплотнительная Sprint 04062, блистер 50 м
      Нить уплотнительная Sprint 04062, блистер 50 м
      Нить уплотнительная Sprint 04062, блистер 50 м
      Нить уплотнительная Sprint 04062, блистер 50 м

      Нить уплотнительная Sprint 04062, блистер 50 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000016765

      Характеристики

      Производитель
      		Sprint
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		нить для герметизации резьбы
      Назначение
      		санитарный (для ванной и кухни)
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Уплотнительная нить Sprint 50м бокс, блистер 04062 используется для герметизации резьбовых соединений из любого материала. Нить имеет плоское сечение (более 280 микронитей) и улучшенную пропитку. Незаменима для срочного ремонта и монтажа

        Преимущества

        • Безопасна для питьевой воды
        • Технологична и проста в применении
        • В 2 – 3 раза доступнее зарубежных аналогов
        • Уплотняет загрязненные и частично разрушенные резьбы
        • Sprint 50м бокс, блистер 04062 мгновенно герметизирует
        • Имеет всю необходимую разрешительную документацию
        • Благодаря сменным катушкам экономична в использовании
        • Температура монтажа: без ограничений
        • Демонтаж: облегчённый