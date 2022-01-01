Средство для колесных дисков 3 в 1 Karcher 6.295-760 (0.5 л) - комплексный продукт для ухода за любыми типами колесных дисков. Обеспечивает очистку от разнообразных загрязнений, включая реагенты, продукты от износа тормозных накладок, следы от дорожного дегтя. Уникальная формула средства "3 в 1" позволяет одновременно с удалением загрязнений повышать износостойкость и устойчивость дисков к повторным загрязнениям.