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Средство для колесных дисков 3 в 1 Karcher 6.295-760 (0.5 л)
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Очистители дисков
    Средство для колесных дисков 3 в 1 Karcher 6.295-760 (0.5 л)
    Арт. X131506129
    Средство для колесных дисков 3 в 1 Karcher 6.295-760 (0.5 л)

      Средство для колесных дисков 3 в 1 Karcher 6.295-760 (0.5 л)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131506129

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		очиститель колесных дисков
      Объем, л
      		0.5
      Материал упаковки
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Средство для колесных дисков 3 в 1 Karcher 6.295-760 (0.5 л) - комплексный продукт для ухода за любыми типами колесных дисков. Обеспечивает очистку от разнообразных загрязнений, включая реагенты, продукты от износа тормозных накладок, следы от дорожного дегтя. Уникальная формула средства "3 в 1" позволяет одновременно с удалением загрязнений повышать износостойкость и устойчивость дисков к повторным загрязнениям.