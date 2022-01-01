Средство для колесных дисков 3 в 1 Karcher 6.295-760 (0.5 л)
Арт. X131506129
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|очиститель колесных дисков
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Объем, л
|0.5
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Материал упаковки
|пластик
- Средство для колесных дисков 3 в 1 Karcher 6.295-760 (0.5 л) - комплексный продукт для ухода за любыми типами колесных дисков. Обеспечивает очистку от разнообразных загрязнений, включая реагенты, продукты от износа тормозных накладок, следы от дорожного дегтя. Уникальная формула средства "3 в 1" позволяет одновременно с удалением загрязнений повышать износостойкость и устойчивость дисков к повторным загрязнениям.