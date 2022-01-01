Средство для удаления насекомых Grass 250мл

Средство для удаления насекомых Grass Mosquitos Cleaner 250 мл - высококонцентрированная жидкость для очистки ветрового стекла в летний сезон от следов насекомых, смолы почек деревьев, нефтяной пленки и дорожной грязи. Средство эффективно удаляет загрязнения, не оставляя блики, разводы и масляные пятна. Жидкость не оказывает негативного влияния на ЛКП кузова автомобиля, а также резиновые и пластиковые детали. Средство рекомендуется развести с водой в пропорции 1:100 или 50 мл на 5 л воды. Далее готовый раствор следует залить в бачок стеклоомывателя.