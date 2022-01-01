Средство для удаления насекомых Grass 250мл
Арт. X131506195
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|стеклоомыватель летний
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Объем, л
|0.25
- Средство для удаления насекомых Grass Mosquitos Cleaner 250 мл - высококонцентрированная жидкость для очистки ветрового стекла в летний сезон от следов насекомых, смолы почек деревьев, нефтяной пленки и дорожной грязи. Средство эффективно удаляет загрязнения, не оставляя блики, разводы и масляные пятна. Жидкость не оказывает негативного влияния на ЛКП кузова автомобиля, а также резиновые и пластиковые детали. Средство рекомендуется развести с водой в пропорции 1:100 или 50 мл на 5 л воды. Далее готовый раствор следует залить в бачок стеклоомывателя.