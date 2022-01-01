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Средство для удаления насекомых Grass 250мл
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Очистители от насекомых
    Средство для удаления насекомых Grass 250мл
    Арт. X131506195
    Средство для удаления насекомых Grass 250мл

      Средство для удаления насекомых Grass 250мл

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131506195

      Характеристики

      Производитель
      		Grass
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		стеклоомыватель летний
      Объем, л
      		0.25
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Средство для удаления насекомых Grass Mosquitos Cleaner 250 мл - высококонцентрированная жидкость для очистки ветрового стекла в летний сезон от следов насекомых, смолы почек деревьев, нефтяной пленки и дорожной грязи. Средство эффективно удаляет загрязнения, не оставляя блики, разводы и масляные пятна. Жидкость не оказывает негативного влияния на ЛКП кузова автомобиля, а также резиновые и пластиковые детали. Средство рекомендуется развести с водой в пропорции 1:100 или 50 мл на 5 л воды. Далее готовый раствор следует залить в бачок стеклоомывателя.