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Средство для удаления следов насекомых Karcher 3в1 6.295-761 (0,5 л)
5.0
1
745 ₽
Очистители от насекомых
    Средство для удаления следов насекомых Karcher 3в1 6.295-761 (0,5 л)
    Арт. X131506130
    5.0
    1
    Средство для удаления следов насекомых Karcher 3в1 6.295-761 (0,5 л)

      Средство для удаления следов насекомых Karcher 3в1 6.295-761 (0,5 л)

      745 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X131506130
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Karcher
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		средство для мойки стекол
      Объем, л
      		0.5
      Материал упаковки
      		пластик
      Все характеристики
      745 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Средство для удаления следов насекомых Karcher 3в1 6.295-761 (0,5 л) - оптимально подходит для тщательного ухода за автомобилем. Средство можно использовать для очистки стеклянных поверхностей, боковых зеркал, лаковых покрытий, радиаторной решетки, а также элементов из пластика. Уникальная формула "3 в 1" делает очистку деликатной и бережной. Продукт наносится методом распыления, по окончании времени воздействия смывается водой.