Средство для удаления следов насекомых Karcher 3в1 6.295-761 (0,5 л) - оптимально подходит для тщательного ухода за автомобилем. Средство можно использовать для очистки стеклянных поверхностей, боковых зеркал, лаковых покрытий, радиаторной решетки, а также элементов из пластика. Уникальная формула "3 в 1" делает очистку деликатной и бережной. Продукт наносится методом распыления, по окончании времени воздействия смывается водой.