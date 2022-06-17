Стабилизатор Ресанта АСН-20 000/1-ЭМ

Электромеханический стабилизатор Ресанта АСН-20000/1-ЭМ обеспечивает защиту от перепадов напряжения электроприборов общей мощностью до 20 кВт. Данная модель обладает высокой точностью стабилизации (2%) - можно работать с высокочувствительными потребителями электроэнергии.

Преимущества