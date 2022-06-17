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Стабилизатор Ресанта АСН-20 000/1-ЭМ
5.0
2
Найти аналог
Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор Ресанта АСН-20 000/1-ЭМ
    Арт. О00000013139
    5.0
    2
    Стабилизатор Ресанта АСН-20 000/1-ЭМ

      Стабилизатор Ресанта АСН-20 000/1-ЭМ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013139
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Габариты, мм
      		850x440x410
      Частота питающей сети, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электромеханический стабилизатор Ресанта АСН-20000/1-ЭМ обеспечивает защиту от перепадов напряжения электроприборов общей мощностью до 20 кВт. Данная модель обладает высокой точностью стабилизации (2%) - можно работать с высокочувствительными потребителями электроэнергии.

        Преимущества

        • Контроль напряжения на входе и выходе
        • Фильтрация сетевых помех и отсутствие искажений
        • Высокая точность выходного напряжения на выходе (+/- 2%)
        • Превосходная перегрузочная способность
        • Низкий уровень шума