Стабилизатор Ресанта АСН-20 000/1-ЭМ
Арт. О00000013139
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Габариты, мм
|850x440x410
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Частота питающей сети, Гц
|50
- Электромеханический стабилизатор Ресанта АСН-20000/1-ЭМ обеспечивает защиту от перепадов напряжения электроприборов общей мощностью до 20 кВт. Данная модель обладает высокой точностью стабилизации (2%) - можно работать с высокочувствительными потребителями электроэнергии.
Преимущества
- Контроль напряжения на входе и выходе
- Фильтрация сетевых помех и отсутствие искажений
- Высокая точность выходного напряжения на выходе (+/- 2%)
- Превосходная перегрузочная способность
- Низкий уровень шума