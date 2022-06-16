Стабилизатор Ресанта АСН-600/1-И (инверторного типа)
Арт. О00000013430
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Частота питающей сети, Гц
|50
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Защита от перегрева
|Да
- Стабилизатор инверторного типа Ресанта АСН-600/1-И используется для защиты подключенных приборов от скачков напряжения и поломок. Эта модель подойдёт для бытовой техники, компьютеров, измерительных приборов, блоков управления, электродвигателей небольшой мощности и пр.
Преимущества
- Стабилизатор инверторного типа Ресанта АСН-600/1-И имеет широкий диапазон входных напряжений 90-310 В
- Высокое быстродействие
- Автоматическое отключение нагрузки при превышении предельных значений выходного напряжения (максимального и минимального)
- Автоматическое отключение нагрузки при коротком замыкании
- Автоматическое подключение нагрузки при восстановлении входного напряжения в пределах рабочего диапазона
- Индикация режимов работы
- Нет звуков щелчков реле, как в релейном стабилизаторе
- Малый вес, так как отсутствует автоматический трансформатор
- Фильтрует помехи и высокочастотные выбросы в общей сети
- КПД очень высокого уровня (более 97 %)
- Мгновенная скорость регулировки стабилизации напряжения, равная 1 мс
- Очень высокий уровень стабилизации напряжения (не более 1%)