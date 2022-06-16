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Стабилизатор Ресанта АСН-600/1-И (инверторного типа)
5.0
1
Найти аналог
Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор Ресанта АСН-600/1-И (инверторного типа)
    Арт. О00000013430
    5.0
    1
    Стабилизатор Ресанта АСН-600/1-И (инверторного типа)

      Стабилизатор Ресанта АСН-600/1-И (инверторного типа)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013430
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Частота питающей сети, Гц
      		50
      Защита от перегрева
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стабилизатор инверторного типа Ресанта АСН-600/1-И используется для защиты подключенных приборов от скачков напряжения и поломок. Эта модель подойдёт для бытовой техники, компьютеров, измерительных приборов, блоков управления, электродвигателей небольшой мощности и пр.

        Преимущества

        • Стабилизатор инверторного типа Ресанта АСН-600/1-И имеет широкий диапазон входных напряжений 90-310 В
        • Высокое быстродействие
        • Автоматическое отключение нагрузки при превышении предельных значений выходного напряжения (максимального и минимального)
        • Автоматическое отключение нагрузки при коротком замыкании
        • Автоматическое подключение нагрузки при восстановлении входного напряжения в пределах рабочего диапазона
        • Индикация режимов работы
        • Нет звуков щелчков реле, как в релейном стабилизаторе
        • Малый вес, так как отсутствует автоматический трансформатор
        • Фильтрует помехи и высокочастотные выбросы в общей сети
        • КПД очень высокого уровня (более 97 %)
        • Мгновенная скорость регулировки стабилизации напряжения, равная 1 мс
        • Очень высокий уровень стабилизации напряжения (не более 1%)