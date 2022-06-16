Стабилизатор Ресанта АСН-600/1-И (инверторного типа)

Стабилизатор инверторного типа Ресанта АСН-600/1-И используется для защиты подключенных приборов от скачков напряжения и поломок. Эта модель подойдёт для бытовой техники, компьютеров, измерительных приборов, блоков управления, электродвигателей небольшой мощности и пр.

Преимущества

Стабилизатор инверторного типа Ресанта АСН-600/1-И имеет широкий диапазон входных напряжений 90-310 В

Высокое быстродействие

Автоматическое отключение нагрузки при превышении предельных значений выходного напряжения (максимального и минимального)

Автоматическое отключение нагрузки при коротком замыкании

Автоматическое подключение нагрузки при восстановлении входного напряжения в пределах рабочего диапазона

Индикация режимов работы

Нет звуков щелчков реле, как в релейном стабилизаторе

Малый вес, так как отсутствует автоматический трансформатор

Фильтрует помехи и высокочастотные выбросы в общей сети

КПД очень высокого уровня (более 97 %)

Мгновенная скорость регулировки стабилизации напряжения, равная 1 мс

Очень высокий уровень стабилизации напряжения (не более 1%)



