Стабилизатор Ресанта АСН- 8 000 /1-ЭМ
Арт. О00000013142
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Габариты, мм
|395x325x183
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Частота питающей сети, Гц
|50
- Стабилизатор напряжения Ресанта АСН 8000/1-ЭМ работает в диапазоне входного напряжения от 140 до 260 В и стабилизирует его с высокой точностью - можно использовать устройство для защиты особо чувствительных приборов. Естественное воздушное охлаждение обеспечивает стабильную работу прибора. Устройство используется для защиты дорогостоящего электрооборудования от перепадов напряжения.
Преимущества
- Прочная металлическая конструкция
- Небольшой вес
- Малые габариты
- Естественное воздушное охлаждение
- Рабочий диапазон - 140-260 В