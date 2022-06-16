Стабилизатор Ресанта АСН- 8 000 /1-ЭМ

Стабилизатор напряжения Ресанта АСН 8000/1-ЭМ работает в диапазоне входного напряжения от 140 до 260 В и стабилизирует его с высокой точностью - можно использовать устройство для защиты особо чувствительных приборов. Естественное воздушное охлаждение обеспечивает стабильную работу прибора. Устройство используется для защиты дорогостоящего электрооборудования от перепадов напряжения.

Преимущества