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Стабилизатор Ресанта АСН- 8 000 /1-ЭМ
5.0
2
Найти аналог
Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор Ресанта АСН- 8 000 /1-ЭМ
    Арт. О00000013142
    5.0
    2
    Стабилизатор Ресанта АСН- 8 000 /1-ЭМ

      Стабилизатор Ресанта АСН- 8 000 /1-ЭМ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013142
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Габариты, мм
      		395x325x183
      Частота питающей сети, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стабилизатор напряжения Ресанта АСН 8000/1-ЭМ работает в диапазоне входного напряжения от 140 до 260 В и стабилизирует его с высокой точностью - можно использовать устройство для защиты особо чувствительных приборов. Естественное воздушное охлаждение обеспечивает стабильную работу прибора. Устройство используется для защиты дорогостоящего электрооборудования от перепадов напряжения.

        Преимущества

        • Прочная металлическая конструкция
        • Небольшой вес
        • Малые габариты
        • Естественное воздушное охлаждение
        • Рабочий диапазон - 140-260 В