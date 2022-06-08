Стабилизатор напряжения Энергия АРС-1000 Е0101-0111
Арт. О00000002938
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Габариты, мм
|355x205x100
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Частота питающей сети, Гц
|50
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Защита от перегрева
|Да
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- Однофазный релейный стабилизатор напряжения Энергия АРС 1000 – это устройство, которое предназначено для стабилизации переменного напряжения в сети электроснабжения. Модель станет оптимальным выбором, если вам необходим стабилизатор для газовых котлов. Подходит для бытовой эксплуатации и не рекомендуется к применению в производственных средах с повышенной опасностью. Сетевой кабель, розетки выходной цепи и выключатель размещены на нижней части корпуса, что позволяет установить стабилизатор в максимально удобном положении. Фиксация на стене осуществляется за счет петель на задней панели.
Преимущества
- Максимальная мощность составляет 1000 ВА
- Вес устройства составляет 3,2 кг
- Габариты стабилизатора напряжения 355 х 205 х 100 мм
- Эксплуатация осуществляется в температурном диапазоне от -5 до +40 °C
- Оборудование монтируется на стену
- Для отвода тепла используется воздушный конвекционный способ охлаждения