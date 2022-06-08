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Стабилизатор напряжения Энергия АРС-1000 Е0101-0111
5.0
2
7 360 ₽
Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор напряжения Энергия АРС-1000 Е0101-0111
    Арт. О00000002938
    5.0
    2
    Стабилизатор напряжения Энергия АРС-1000 Е0101-0111
    Стабилизатор напряжения Энергия АРС-1000 Е0101-0111
      Стабилизатор напряжения Энергия АРС-1000 Е0101-0111
      Стабилизатор напряжения Энергия АРС-1000 Е0101-0111

      Стабилизатор напряжения Энергия АРС-1000 Е0101-0111

      7 360 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000002938
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энергия
      Страна производства
      		Китай
      Габариты, мм
      		355x205x100
      Частота питающей сети, Гц
      		50
      Защита от перегрева
      		Да
      Все характеристики
      7 360 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Однофазный релейный стабилизатор напряжения Энергия АРС 1000 – это устройство, которое предназначено для стабилизации переменного напряжения в сети электроснабжения. Модель станет оптимальным выбором, если вам необходим стабилизатор для газовых котлов. Подходит для бытовой эксплуатации и не рекомендуется к применению в производственных средах с повышенной опасностью. Сетевой кабель, розетки выходной цепи и выключатель размещены на нижней части корпуса, что позволяет установить стабилизатор в максимально удобном положении. Фиксация на стене осуществляется за счет петель на задней панели.

        Преимущества

        • Максимальная мощность составляет 1000 ВА
        • Вес устройства составляет 3,2 кг
        • Габариты стабилизатора напряжения 355 х 205 х 100 мм
        • Эксплуатация осуществляется в температурном диапазоне от -5 до +40 °C
        • Оборудование монтируется на стену
        • Для отвода тепла используется воздушный конвекционный способ охлаждения