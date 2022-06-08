Стабилизатор напряжения Энергия АРС-500 Е0101-0131
Арт. О00000002937
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Габариты, мм
|355x205x100
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Частота питающей сети, Гц
|50
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Защита от перегрева
|Да
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- Стабилизатор ЭНЕРГИЯ АРС-500 для котлов используется для поддержания напряжения электросети. Наиболее эффективен при эксплуатации с газовыми котлами. Стабилизатор оснащен системой защиты от перегрузок и короткого замыкания. При недостаточном и избыточном напряжении прибор выключается автоматически. Обслуживание ЭНЕРГИЯ АРС-500 Е0101-0131 не требует наличия специальных навыков: стабилизатор нуждается только в периодической очистке и проверке целостности проводки. Прибор имеет удобную панель управления, на которой отображены текущие показатели напряжения на входе и выходе, рабочий диапазон, задержка и защита. В Интернет-магазине “Бигам” стабилизатор напряжения АРС-500 можно купить с доставкой в любой город.
Преимущества стабилизатора АРС-500 ЭНЕРГИЯ
- Высокая мощность – 500 ВА
- Удобное управление
- Эксплуатация возможна при температуре от -5° до +40°C
- Работает круглосуточно и непрерывно
- Воздушное охлаждение
- Защита от короткого замыкания
- Автоматическое отключение при низком и высоком напряжении
- Простота эксплуатации и обслуживания
- Небольшой вес (2,6 кг)