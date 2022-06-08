Стабилизатор напряжения Энергия АРС-500 Е0101-0131

Стабилизатор ЭНЕРГИЯ АРС-500 для котлов используется для поддержания напряжения электросети. Наиболее эффективен при эксплуатации с газовыми котлами. Стабилизатор оснащен системой защиты от перегрузок и короткого замыкания. При недостаточном и избыточном напряжении прибор выключается автоматически. Обслуживание ЭНЕРГИЯ АРС-500 Е0101-0131 не требует наличия специальных навыков: стабилизатор нуждается только в периодической очистке и проверке целостности проводки. Прибор имеет удобную панель управления, на которой отображены текущие показатели напряжения на входе и выходе, рабочий диапазон, задержка и защита. В Интернет-магазине “Бигам” стабилизатор напряжения АРС-500 можно купить с доставкой в любой город.

Преимущества стабилизатора АРС-500 ЭНЕРГИЯ

Высокая мощность – 500 ВА

Удобное управление

Эксплуатация возможна при температуре от -5° до +40°C

Работает круглосуточно и непрерывно

Воздушное охлаждение

Защита от короткого замыкания

Автоматическое отключение при низком и высоком напряжении

Простота эксплуатации и обслуживания

Небольшой вес (2,6 кг)



