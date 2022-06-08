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Стабилизатор напряжения Энергия АРС-500 Е0101-0131
4.5
2
6 070 ₽
Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор напряжения Энергия АРС-500 Е0101-0131
    Арт. О00000002937
    4.5
    2
    Стабилизатор напряжения Энергия АРС-500 Е0101-0131
    Стабилизатор напряжения Энергия АРС-500 Е0101-0131
    Стабилизатор напряжения Энергия АРС-500 Е0101-0131
    Стабилизатор напряжения Энергия АРС-500 Е0101-0131
    Стабилизатор напряжения Энергия АРС-500 Е0101-0131
      Стабилизатор напряжения Энергия АРС-500 Е0101-0131
      Стабилизатор напряжения Энергия АРС-500 Е0101-0131
      Стабилизатор напряжения Энергия АРС-500 Е0101-0131
      Стабилизатор напряжения Энергия АРС-500 Е0101-0131
      Стабилизатор напряжения Энергия АРС-500 Е0101-0131

      Стабилизатор напряжения Энергия АРС-500 Е0101-0131

      6 070 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000002937
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энергия
      Страна производства
      		Китай
      Габариты, мм
      		355x205x100
      Частота питающей сети, Гц
      		50
      Защита от перегрева
      		Да
      Все характеристики
      6 070 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Убойная сила. От комаров,клещей, мошек Maximum 150см3/24Н
      Нет в наличии
      Убойная сила. От комаров,клещей, мошек Maximum 150см3/24Н
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Стабилизатор ЭНЕРГИЯ АРС-500 для котлов используется для поддержания напряжения электросети. Наиболее эффективен при эксплуатации с газовыми котлами. Стабилизатор оснащен системой защиты от перегрузок и короткого замыкания. При недостаточном и избыточном напряжении прибор выключается автоматически. Обслуживание ЭНЕРГИЯ АРС-500 Е0101-0131 не требует наличия специальных навыков: стабилизатор нуждается только в периодической очистке и проверке целостности проводки. Прибор имеет удобную панель управления, на которой отображены текущие показатели напряжения на входе и выходе, рабочий диапазон, задержка и защита. В Интернет-магазине “Бигам” стабилизатор напряжения АРС-500 можно купить с доставкой в любой город.

        Преимущества стабилизатора АРС-500 ЭНЕРГИЯ

        • Высокая мощность – 500 ВА
        • Удобное управление
        • Эксплуатация возможна при температуре от -5° до +40°C
        • Работает круглосуточно и непрерывно
        • Воздушное охлаждение
        • Защита от короткого замыкания
        • Автоматическое отключение при низком и высоком напряжении
        • Простота эксплуатации и обслуживания
        • Небольшой вес (2,6 кг)