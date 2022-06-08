Стабилизатор Энергия VOLTRON 2 000 Е0101-0156

Преимущества

Высокий КПД (коэффициент полезного действия), достигающий не менее 98%

Прочный корпус, выполненный из металла, защищает стабилизатор от механических повреждений, гарантируя надежность и долговечность

Низкий уровень шума, который обеспечивается использованием конвекционного воздушного охлаждения









Однофазный релейный стабилизатор напряжения Энергия Voltron 2000 (5%) – это устройство, которое применяется для стабилизации переменного напряжения в сетях электроснабжения. Преобразует напряжение в 220 В (сигнал в форме чистой синусоиды). Предназначен для бытовой эксплуатации. Оптимально подойдет для крупной бытовой техники мощностью до 2000 Вт: например, посудомоечных или стиральных машин. Недопустимо использование в производственных средах с повышенной опасностью. Безопасная эксплуатация гарантируется системами защиты. Устройство автоматически отключается при достижении чрезмерно высокого (280 В и больше) или низкого (95 и меньше) напряжения. Также выключение срабатывает при перегреве (поднятии температуры выше 120 °C).