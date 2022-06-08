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Стабилизатор Энергия VOLTRON 2 000 Е0101-0156
5.0
2
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Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор Энергия VOLTRON 2 000 Е0101-0156
    Арт. О00000002928
    5.0
    2
    Стабилизатор Энергия VOLTRON 2 000 Е0101-0156
    Стабилизатор Энергия VOLTRON 2 000 Е0101-0156
    Стабилизатор Энергия VOLTRON 2 000 Е0101-0156
    Стабилизатор Энергия VOLTRON 2 000 Е0101-0156
    Стабилизатор Энергия VOLTRON 2 000 Е0101-0156
      Стабилизатор Энергия VOLTRON 2 000 Е0101-0156
      Стабилизатор Энергия VOLTRON 2 000 Е0101-0156
      Стабилизатор Энергия VOLTRON 2 000 Е0101-0156
      Стабилизатор Энергия VOLTRON 2 000 Е0101-0156
      Стабилизатор Энергия VOLTRON 2 000 Е0101-0156

      Стабилизатор Энергия VOLTRON 2 000 Е0101-0156

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000002928
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энергия
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		220x165x115
      Защита от перегрева
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Однофазный релейный стабилизатор напряжения Энергия Voltron 2000 (5%) – это устройство, которое применяется для стабилизации переменного напряжения в сетях электроснабжения. Преобразует напряжение в 220 В (сигнал в форме чистой синусоиды). Предназначен для бытовой эксплуатации. Оптимально подойдет для крупной бытовой техники мощностью до 2000 Вт: например, посудомоечных или стиральных машин. Недопустимо использование в производственных средах с повышенной опасностью. Безопасная эксплуатация гарантируется системами защиты. Устройство автоматически отключается при достижении чрезмерно высокого (280 В и больше) или низкого (95 и меньше) напряжения. Также выключение срабатывает при перегреве (поднятии температуры выше 120 °C).

        Преимущества

        • Высокий КПД (коэффициент полезного действия), достигающий не менее 98%
        • Прочный корпус, выполненный из металла, защищает стабилизатор от механических повреждений, гарантируя надежность и долговечность
        • Низкий уровень шума, который обеспечивается использованием конвекционного воздушного охлаждения