Стабилизатор Энергия VOLTRON 5000 E0101-0158

Преимущества

Настенный способ крепления, который позволит сэкономить полезное пространство помещения

Для отвода тепла используется вентилятор принудительного охлаждения, который размещен на верхней панели

Выполненный из металла корпус устойчив к механическим повреждениям, что обеспечивает надежность и долговечность

Прибор автоматически отключается при повышенном и пониженном напряжении, перегрузке по току и перегреве трансформатора





Однофазный стабилизатор Энергия Voltron 5000 (5%) – это устройство, предназначенное для стабилизации переменного напряжения в сетях электроснабжения. Ориентирован на бытовую эксплуатацию. Прибор используется и хранится при температуре от -30 до +40 °С. На лицевой панели находится дисплей, отображающий информацию о работе устройства: величину входного и выходного напряжения. Также там есть индикаторы, указывающие на работу стабилизатора, задержку включения нагрузки или состояние отключения выходной цепи при аномальном входном напряжении или перегреве трансформатора. Выключатель и клеммная колодка расположены на верхней части корпуса.