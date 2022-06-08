Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Стабилизатор Энергия VOLTRON 5000 E0101-0158
5.0
2
15 100 ₽
Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор Энергия VOLTRON 5000 E0101-0158
    Арт. Ю00000027682
    5.0
    2
    Стабилизатор Энергия VOLTRON 5000 E0101-0158
    Стабилизатор Энергия VOLTRON 5000 E0101-0158
    Стабилизатор Энергия VOLTRON 5000 E0101-0158
    Стабилизатор Энергия VOLTRON 5000 E0101-0158
    Стабилизатор Энергия VOLTRON 5000 E0101-0158
    Стабилизатор Энергия VOLTRON 5000 E0101-0158
    Стабилизатор Энергия VOLTRON 5000 E0101-0158
    Стабилизатор Энергия VOLTRON 5000 E0101-0158
      Стабилизатор Энергия VOLTRON 5000 E0101-0158
      Стабилизатор Энергия VOLTRON 5000 E0101-0158
      Стабилизатор Энергия VOLTRON 5000 E0101-0158
      Стабилизатор Энергия VOLTRON 5000 E0101-0158
      Стабилизатор Энергия VOLTRON 5000 E0101-0158
      Стабилизатор Энергия VOLTRON 5000 E0101-0158
      Стабилизатор Энергия VOLTRON 5000 E0101-0158
      Стабилизатор Энергия VOLTRON 5000 E0101-0158

      Стабилизатор Энергия VOLTRON 5000 E0101-0158

      15 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000027682
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энергия
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		310x220x135
      Защита от перегрева
      		Да
      Все характеристики
      15 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Однофазный стабилизатор Энергия Voltron 5000 (5%) – это устройство, предназначенное для стабилизации переменного напряжения в сетях электроснабжения. Ориентирован на бытовую эксплуатацию. Прибор используется и хранится при температуре от -30 до +40 °С. На лицевой панели находится дисплей, отображающий информацию о работе устройства: величину входного и выходного напряжения. Также там есть индикаторы, указывающие на работу стабилизатора, задержку включения нагрузки или состояние отключения выходной цепи при аномальном входном напряжении или перегреве трансформатора. Выключатель и клеммная колодка расположены на верхней части корпуса.

        Преимущества

        • Настенный способ крепления, который позволит сэкономить полезное пространство помещения
        • Для отвода тепла используется вентилятор принудительного охлаждения, который размещен на верхней панели
        • Выполненный из металла корпус устойчив к механическим повреждениям, что обеспечивает надежность и долговечность
        • Прибор автоматически отключается при повышенном и пониженном напряжении, перегрузке по току и перегреве трансформатора