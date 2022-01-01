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Стабилизатор Huter 400GS
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Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор Huter 400GS
    Арт. X183168
    Стабилизатор Huter 400GS
    Стабилизатор Huter 400GS
      Стабилизатор Huter 400GS
      Стабилизатор Huter 400GS

      Стабилизатор Huter 400GS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X183168

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Габариты, мм
      		229x220x155
      Частота питающей сети, Гц
      		50
      Защита от перегрева
      		Нет
      Степень защиты
      		IP 20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры

      •      Стабилизатор напряжения Huter 400GS - бытовой прибор, предназначенный для работы в помещениях при температуре от 0 до +40 С. Данное устройство служит для обеспечения стабильного напряжения 220 В, что защищает электроприборы от перегрузок. Малые габариты прибора позволяют размещать его рядом с потребителем, предусмотрена возможность крепления на стену. Электронный дисплей позволяет с легкостью контролировать рабочее состояние стабилизатора. Специальная модель, предназначенная для газовых котлов.