Стабилизатор Huter 400GS

Стабилизатор напряжения Huter 400GS - бытовой прибор, предназначенный для работы в помещениях при температуре от 0 до +40 С. Данное устройство служит для обеспечения стабильного напряжения 220 В, что защищает электроприборы от перегрузок. Малые габариты прибора позволяют размещать его рядом с потребителем, предусмотрена возможность крепления на стену. Электронный дисплей позволяет с легкостью контролировать рабочее состояние стабилизатора. Специальная модель, предназначенная для газовых котлов.