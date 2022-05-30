Стабилизатор напряжения ЭНЕРГИЯ 1000 Люкс Е0101-0123

Преимущества

Диапазон регулировки: 150–280 В

Совмещенные функции стабилизации и сетевого фильтра

Три вида защиты

Функция задержки включения

Евророзетки и еврошнур с заземляющими контактами

Стабильная работа при резких скачках напряжения

Удобная цифровая индикация

Универсальный способ установки (настольный или навесной)

Элегантный дизайн

Компактность и портативность

Низкий уровень шума





Стабилизаторы напряжения Энергия Люкс предназначен для защиты персональных компьютеров, аудио-видеоаппаратуры, офисной техники и другого оборудования небольшой мощности. Особенностью данного стабилизатора является совмещение функций стабилизатора и сетевого фильтра.