Стабилизатор напряжения ЭНЕРГИЯ 1000 Люкс Е0101-0123
Арт. Ю00000021167
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Защита от перегрева
|Да
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Способ установки
|настенный, напольный
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Защита от перегрузки
|Да
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- Стабилизаторы напряжения Энергия Люкс предназначен для защиты персональных компьютеров, аудио-видеоаппаратуры, офисной техники и другого оборудования небольшой мощности. Особенностью данного стабилизатора является совмещение функций стабилизатора и сетевого фильтра.
Преимущества
- Диапазон регулировки: 150–280 В
- Совмещенные функции стабилизации и сетевого фильтра
- Три вида защиты
- Функция задержки включения
- Евророзетки и еврошнур с заземляющими контактами
- Стабильная работа при резких скачках напряжения
- Удобная цифровая индикация
- Универсальный способ установки (настольный или навесной)
- Элегантный дизайн
- Компактность и портативность
- Низкий уровень шума