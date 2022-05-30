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Стабилизатор напряжения ЭНЕРГИЯ 1000 Люкс Е0101-0123
4.7
3
4 100 ₽
Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор напряжения ЭНЕРГИЯ 1000 Люкс Е0101-0123
    Арт. Ю00000021167
    4.7
    3
    Стабилизатор напряжения ЭНЕРГИЯ 1000 Люкс Е0101-0123
    Стабилизатор напряжения ЭНЕРГИЯ 1000 Люкс Е0101-0123
      Стабилизатор напряжения ЭНЕРГИЯ 1000 Люкс Е0101-0123
      Стабилизатор напряжения ЭНЕРГИЯ 1000 Люкс Е0101-0123

      Стабилизатор напряжения ЭНЕРГИЯ 1000 Люкс Е0101-0123

      4 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000021167
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Энергия
      Страна производства
      		Китай
      Защита от перегрева
      		Да
      Способ установки
      		настенный, напольный
      Защита от перегрузки
      		Да
      Все характеристики
      4 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Стабилизаторы напряжения Энергия Люкс предназначен для защиты персональных компьютеров, аудио-видеоаппаратуры, офисной техники и другого оборудования небольшой мощности. Особенностью данного стабилизатора является совмещение функций стабилизатора и сетевого фильтра. 

        Преимущества

        • Диапазон регулировки: 150–280 В
        • Совмещенные функции стабилизации и сетевого фильтра
        • Три вида защиты
        • Функция задержки включения
        • Евророзетки и еврошнур с заземляющими контактами
        • Стабильная работа при резких скачках напряжения
        • Удобная цифровая индикация
        • Универсальный способ установки (настольный или навесной)
        • Элегантный дизайн
        • Компактность и портативность
        • Низкий уровень шума