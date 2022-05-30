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Стабилизатор напряжения Энергия 500 Люкс Е0101-0122
5.0
3
3 800 ₽
Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор напряжения Энергия 500 Люкс Е0101-0122
    Арт. Ю00000021166
    5.0
    3
    Стабилизатор напряжения Энергия 500 Люкс Е0101-0122
    Стабилизатор напряжения Энергия 500 Люкс Е0101-0122
      Стабилизатор напряжения Энергия 500 Люкс Е0101-0122
      Стабилизатор напряжения Энергия 500 Люкс Е0101-0122

      Стабилизатор напряжения Энергия 500 Люкс Е0101-0122

      3 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000021166
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Энергия
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Защита от перегрева
      		Да
      Степень защиты
      		IP 20
      Все характеристики
      3 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Стабилизаторы напряжения Энергия Люкс предназначен для защиты персональных компьютеров, аудио-видеоаппаратуры, офисной техники и другого оборудования небольшой мощности. Особенностью данного стабилизатора является совмещение функций стабилизатора и сетевого фильтра. 

        Преимущества

        • Диапазон регулировки: 150–280 В
        • Совмещенные функции стабилизации и сетевого фильтра
        • Три вида защиты
        • Функция задержки включения
        • Евророзетки и еврошнур с заземляющими контактами
        • Стабильная работа при резких скачках напряжения
        • Удобная цифровая индикация
        • Универсальный способ установки (настольный или навесной)
        • Элегантный дизайн
        • Компактность и портативность
        • Низкий уровень шума