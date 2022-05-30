Стабилизатор напряжения Энергия АСН-10000 Е0101-0121

Преимущества

Диапазон регулировки: по точности 137-257В, по защите 120-280В

Повышенный рабочий ресурс

Высокая скорость регулировки

Микропроцессорное управление

Интеллектуальная защита от перегрузки

Система поглощения электрической дуги

Компактность и небольшой вес (до 20 кг)

Без искажения формы сигнала синусоиды

Повышенная морозоустойчивость: до -20 °С

Стабилизатор напряжения ЭНЕРГИЯ АСН-10 000 с цифровым дисплеем Е0101-0121 применяется в однофазных сетях как в частных домах, так и на дачных участках. Адаптирован под Российские электросети. Можно эксплуатировать при минусовых температурах. Обладает высокой скоростью реакции на изменение напряжения (4 м/сек) и широким рабочим диапазоном напряжений на входе 140-260 В.