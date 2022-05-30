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Стабилизатор напряжения Энергия АСН-10000 Е0101-0121
4.8
4
Найти аналог
Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор напряжения Энергия АСН-10000 Е0101-0121
    Арт. Ю00000021170
    4.8
    4
    Стабилизатор напряжения Энергия АСН-10000 Е0101-0121
    Стабилизатор напряжения Энергия АСН-10000 Е0101-0121
    Стабилизатор напряжения Энергия АСН-10000 Е0101-0121
    Стабилизатор напряжения Энергия АСН-10000 Е0101-0121
    Стабилизатор напряжения Энергия АСН-10000 Е0101-0121
    Стабилизатор напряжения Энергия АСН-10000 Е0101-0121
      Стабилизатор напряжения Энергия АСН-10000 Е0101-0121
      Стабилизатор напряжения Энергия АСН-10000 Е0101-0121
      Стабилизатор напряжения Энергия АСН-10000 Е0101-0121
      Стабилизатор напряжения Энергия АСН-10000 Е0101-0121
      Стабилизатор напряжения Энергия АСН-10000 Е0101-0121
      Стабилизатор напряжения Энергия АСН-10000 Е0101-0121

      Стабилизатор напряжения Энергия АСН-10000 Е0101-0121

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000021170
      4.8
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Энергия
      Страна производства
      		Китай
      Защита от перегрева
      		Да
      Степень защиты
      		IP 20
      Способ установки
      		напольный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Стабилизатор напряжения ЭНЕРГИЯ АСН-10 000 с цифровым дисплеем Е0101-0121 применяется в однофазных сетях как в частных домах, так и на дачных участках. Адаптирован под Российские электросети. Можно эксплуатировать при минусовых температурах. Обладает высокой скоростью реакции на изменение напряжения (4 м/сек) и широким рабочим диапазоном напряжений на входе 140-260 В. 

        Преимущества

        • Диапазон регулировки: по точности 137-257В, по защите 120-280В
        • Повышенный рабочий ресурс
        • Высокая скорость регулировки
        • Микропроцессорное управление
        • Интеллектуальная защита от перегрузки
        • Система поглощения электрической дуги
        • Компактность и небольшой вес (до 20 кг)
        • Без искажения формы сигнала синусоиды
        • Повышенная морозоустойчивость: до -20 °С