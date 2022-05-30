Стабилизатор напряжения Энергия АСН-10000 Е0101-0121
Арт. Ю00000021170
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Защита от перегрева
|Да
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Степень защиты
|IP 20
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Способ установки
|напольный
- Стабилизатор напряжения ЭНЕРГИЯ АСН-10 000 с цифровым дисплеем Е0101-0121 применяется в однофазных сетях как в частных домах, так и на дачных участках. Адаптирован под Российские электросети. Можно эксплуатировать при минусовых температурах. Обладает высокой скоростью реакции на изменение напряжения (4 м/сек) и широким рабочим диапазоном напряжений на входе 140-260 В.
Преимущества
- Диапазон регулировки: по точности 137-257В, по защите 120-280В
- Повышенный рабочий ресурс
- Высокая скорость регулировки
- Микропроцессорное управление
- Интеллектуальная защита от перегрузки
- Система поглощения электрической дуги
- Компактность и небольшой вес (до 20 кг)
- Без искажения формы сигнала синусоиды
- Повышенная морозоустойчивость: до -20 °С