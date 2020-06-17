Стабилизатор напряжения Энергия АСН-2000 Е0101-0113
Арт. Ю00000021168
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Габариты, мм
|170x146x235
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Частота питающей сети, Гц
|50
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Защита от перегрева
|Да
- Стабилизатор напряжения ЭНЕРГИЯ АСН-2000 с цифровым дисплеем Е0101-0113 применяется в однофазных сетях как в частных домах, так и на дачных участках. Адаптирован под Российские электросети. Можно эксплуатировать при минусовых температурах. Обладает высокой скоростью реакции на изменение напряжения (4 м/сек) и широким рабочим диапазоном напряжений на входе 140-260 В.
Преимущества
- Повышенный рабочий ресурс
- Высокая скорость регулировки
- Микропроцессорное управление
- Интеллектуальная защита от перегрузки
- Система поглощения электрической дуги
- Компактность и небольшой вес (до 20 кг)
- Без искажения формы сигнала синусоиды
- Повышенная морозоустойчивость: до -20 °С