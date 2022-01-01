Стабилизатор напряжения ЭНЕРГИЯ АСН- 5000 с цифр. дисплеем Е0101-0114

Диапазон регулировки: по точности 137-257В, по защите 120-280В;

Повышенный рабочий ресурс;

Высокая скорость регулировки;

Микропроцессорное управление;

Интеллектуальная защита от перегрузки;

Система поглощения электрической дуги;

Компактность и небольшой вес (до 20 кг);

Без искажения формы сигнала синусоиды;

Повышенная морозоустойчивость: до -20 °С.

Стабилизатор напряжения ЭНЕРГИЯ АСН-5000 с цифровым дисплеем Е0101-0114 применяется в однофазных сетях как в частных домах, так и на дачных участках. Адаптирован под Российские электросети. Можно эксплуатировать при минусовых температурах. Обладает высокой скоростью реакции на изменение напряжения (4 м/сек) и широким рабочим диапазоном напряжений на входе 140-260 В. Особенности и преимущества: