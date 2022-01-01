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Стабилизатор напряжения ЭНЕРГИЯ АСН- 5000 с цифр. дисплеем Е0101-0114
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Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор напряжения ЭНЕРГИЯ АСН- 5000 с цифр. дисплеем Е0101-0114
    Арт. Ю00000021169
    Стабилизатор напряжения ЭНЕРГИЯ АСН- 5000 с цифр. дисплеем Е0101-0114
    Стабилизатор напряжения ЭНЕРГИЯ АСН- 5000 с цифр. дисплеем Е0101-0114
    Стабилизатор напряжения ЭНЕРГИЯ АСН- 5000 с цифр. дисплеем Е0101-0114
      Стабилизатор напряжения ЭНЕРГИЯ АСН- 5000 с цифр. дисплеем Е0101-0114
      Стабилизатор напряжения ЭНЕРГИЯ АСН- 5000 с цифр. дисплеем Е0101-0114
      Стабилизатор напряжения ЭНЕРГИЯ АСН- 5000 с цифр. дисплеем Е0101-0114

      Стабилизатор напряжения ЭНЕРГИЯ АСН- 5000 с цифр. дисплеем Е0101-0114

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000021169

      Характеристики

      Производитель
      		Энергия
      Защита от перегрева
      		Да
      Степень защиты
      		IP 20
      Способ установки
      		напольный
      Защита от перегрузки
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стабилизатор напряжения ЭНЕРГИЯ АСН-5000 с цифровым дисплеем Е0101-0114 применяется в однофазных сетях как в частных домах, так и на дачных участках. Адаптирован под Российские электросети. Можно эксплуатировать при минусовых температурах. Обладает высокой скоростью реакции на изменение напряжения (4 м/сек) и широким рабочим диапазоном напряжений на входе 140-260 В. Особенности и преимущества:
        • Диапазон регулировки: по точности 137-257В, по защите 120-280В;
        • Повышенный рабочий ресурс;
        • Высокая скорость регулировки;
        • Микропроцессорное управление;
        • Интеллектуальная защита от перегрузки;
        • Система поглощения электрической дуги;
        • Компактность и небольшой вес (до 20 кг);
        • Без искажения формы сигнала синусоиды;
        • Повышенная морозоустойчивость: до -20 °С.