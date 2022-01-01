Стабилизатор напряжения ЭНЕРГИЯ АСН- 5000 с цифр. дисплеем Е0101-0114
Арт. Ю00000021169
Характеристики
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Производитель
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Защита от перегрева
|Да
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Степень защиты
|IP 20
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Способ установки
|напольный
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Защита от перегрузки
|Да
- Стабилизатор напряжения ЭНЕРГИЯ АСН-5000 с цифровым дисплеем Е0101-0114 применяется в однофазных сетях как в частных домах, так и на дачных участках. Адаптирован под Российские электросети. Можно эксплуатировать при минусовых температурах. Обладает высокой скоростью реакции на изменение напряжения (4 м/сек) и широким рабочим диапазоном напряжений на входе 140-260 В. Особенности и преимущества:
- Диапазон регулировки: по точности 137-257В, по защите 120-280В;
- Повышенный рабочий ресурс;
- Высокая скорость регулировки;
- Микропроцессорное управление;
- Интеллектуальная защита от перегрузки;
- Система поглощения электрической дуги;
- Компактность и небольшой вес (до 20 кг);
- Без искажения формы сигнала синусоиды;
- Повышенная морозоустойчивость: до -20 °С.