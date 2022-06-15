Стабилизатор напряжения для котла Teplocom ST-222/500
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|104x104x135
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Защита от перегрева
|Нет
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Степень защиты
|IP 20
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Способ установки
|настенный
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Teplocom для котла ST 222/500 это релейный стабилизатор, который может быть полезен, если в электросети часто возникают сбои, приводящие к скачкам напряжения. Ввиду пластикового корпуса, прибор является безопасным для транспортировки, установки, эксплуатации, ремонта и демонтажа. Он легко подключается, эффективно предотвращает резкое повышение или понижение напряжения в сети. Благодаря оснащению реле, находящейся под контролем микропроцессора, он обладает высокой устойчивостью к перегрузкам, хорошей функцией стабилизации и своевременной реакцией на изменения в системе. Дисплей имеет хорошую подсветку для обеспечения хорошей видимости показателей и параметров работы стабилизатора. Teplocom ST 222/500 купить можно при использовании множества электрических приборов с большой выходной мощностью: водонагревательные котлы, отопительные радиаторы, бойлеры и другие.
Преимущества Бастион Teplocom ST 222/500:
- Простое и быстрое подключение;
- Автоматически отключается при аварии в сети;
- Интегрированная розетка;
- Светодиодная подсветка;
- Небольшие габариты;
- Большая перегрузочная мощность;
- Надежная стабилизация релейного типа;
- Безопасный пластиковый корпус;
- Быстродействие стабилизатора;
- Защита от высоких скачков напряжения.
Комплектация:
- Стабилизатор;
- Кронштейн;
- Руководство по эксплуатации;
- Упаковка.