Стабилизатор напряжения для котла Teplocom ST-222/500

Teplocom для котла ST 222/500 это релейный стабилизатор, который может быть полезен, если в электросети часто возникают сбои, приводящие к скачкам напряжения. Ввиду пластикового корпуса, прибор является безопасным для транспортировки, установки, эксплуатации, ремонта и демонтажа. Он легко подключается, эффективно предотвращает резкое повышение или понижение напряжения в сети. Благодаря оснащению реле, находящейся под контролем микропроцессора, он обладает высокой устойчивостью к перегрузкам, хорошей функцией стабилизации и своевременной реакцией на изменения в системе. Дисплей имеет хорошую подсветку для обеспечения хорошей видимости показателей и параметров работы стабилизатора. Teplocom ST 222/500 купить можно при использовании множества электрических приборов с большой выходной мощностью: водонагревательные котлы, отопительные радиаторы, бойлеры и другие.

Преимущества Бастион Teplocom ST 222/500:

Простое и быстрое подключение;

Автоматически отключается при аварии в сети;

Интегрированная розетка;

Светодиодная подсветка;

Небольшие габариты;

Большая перегрузочная мощность;

Надежная стабилизация релейного типа;

Безопасный пластиковый корпус;

Быстродействие стабилизатора;

Защита от высоких скачков напряжения.

Комплектация: