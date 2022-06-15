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Стабилизатор напряжения для котла Teplocom ST-222/500
5.0
1
4 190 ₽
Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор напряжения для котла Teplocom ST-222/500
    Арт. О00000007146
    5.0
    1
    Стабилизатор напряжения для котла Teplocom ST-222/500
    Стабилизатор напряжения для котла Teplocom ST-222/500
    Стабилизатор напряжения для котла Teplocom ST-222/500
    Стабилизатор напряжения для котла Teplocom ST-222/500
    Стабилизатор напряжения для котла Teplocom ST-222/500
    Стабилизатор напряжения для котла Teplocom ST-222/500
      Стабилизатор напряжения для котла Teplocom ST-222/500
      Стабилизатор напряжения для котла Teplocom ST-222/500
      Стабилизатор напряжения для котла Teplocom ST-222/500
      Стабилизатор напряжения для котла Teplocom ST-222/500
      Стабилизатор напряжения для котла Teplocom ST-222/500
      Стабилизатор напряжения для котла Teplocom ST-222/500

      Стабилизатор напряжения для котла Teplocom ST-222/500

      4 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000007146
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Teplocom
      Габариты, мм
      		104x104x135
      Защита от перегрева
      		Нет
      Степень защиты
      		IP 20
      Способ установки
      		настенный
      Все характеристики
      4 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Teplocom для котла ST 222/500 это релейный стабилизатор, который может быть полезен, если в электросети часто возникают сбои, приводящие к скачкам напряжения. Ввиду пластикового корпуса, прибор является безопасным для транспортировки, установки, эксплуатации, ремонта и демонтажа. Он легко подключается, эффективно предотвращает резкое повышение или понижение напряжения в сети. Благодаря оснащению реле, находящейся под контролем микропроцессора, он обладает высокой устойчивостью к перегрузкам, хорошей функцией стабилизации и своевременной реакцией на изменения в системе. Дисплей имеет хорошую подсветку для обеспечения хорошей видимости показателей и параметров работы стабилизатора. Teplocom ST 222/500 купить можно при использовании множества электрических приборов с большой выходной мощностью: водонагревательные котлы, отопительные радиаторы, бойлеры и другие.

        Преимущества Бастион Teplocom ST 222/500:

        • Простое и быстрое подключение;
        • Автоматически отключается при аварии в сети;
        • Интегрированная розетка;
        • Светодиодная подсветка;
        • Небольшие габариты;
        • Большая перегрузочная мощность;
        • Надежная стабилизация релейного типа;
        • Безопасный пластиковый корпус;
        • Быстродействие стабилизатора;
        • Защита от высоких скачков напряжения.

        Комплектация:

        • Стабилизатор;
        • Кронштейн;
        • Руководство по эксплуатации;
        • Упаковка.