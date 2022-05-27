Стабилизатор напряжения Ударник УСН 1500 НС
Арт. X183195
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|226x161x152
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Защита от перегрева
|Да
- Стабилизатор напряжения УСН 1500 НС для настенного монтажа - фаворит по соотношению качества, функциональных возможностей и цены. Облегченная конструкция и уменьшенные габаритные размеры делают эту модель идеальными рабочими союзниками в ситуациях ограниченного свободного пространства. Микропроцессорное управление работой стабилизатора и наличие дополнительной защиты от перегрузки обеспечивают повышенную надежность и способность работать с высокими токами нагрузки.
Преимущества
- Широкий рабочий диапаон входного напряжения 140 В - 260 В обеспечивает стабильную работу даже при сильных просадках сети
- Высокая скорость срабтывания. Такое сверхбыстрое реагирование на происходящие изменения в сети гарантирует повышенную надежность и контроль эффективной работы
- Стабильное выходное напряжение без искажений синусоиды гарантирует защиту даже особо чувствительных электроприборов
- Цифровая индикация основных параметров создаст удобство и комфорт использования