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Стабилизатор напряжения Ударник УСН 1500 НС
5.0
2
Найти аналог
Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор напряжения Ударник УСН 1500 НС
    Арт. X183195
    5.0
    2
    Стабилизатор напряжения Ударник УСН 1500 НС

      Стабилизатор напряжения Ударник УСН 1500 НС

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X183195
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ударник
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		226x161x152
      Защита от перегрева
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стабилизатор напряжения УСН 1500 НС для настенного монтажа - фаворит по соотношению качества, функциональных возможностей и цены. Облегченная конструкция и уменьшенные габаритные размеры делают эту модель идеальными рабочими союзниками в ситуациях ограниченного свободного пространства. Микропроцессорное управление работой стабилизатора и наличие дополнительной защиты от перегрузки обеспечивают повышенную надежность и способность работать с высокими токами нагрузки.

        Преимущества

        • Широкий рабочий диапаон входного напряжения 140 В - 260 В обеспечивает стабильную работу даже при сильных просадках сети
        • Высокая скорость срабтывания. Такое сверхбыстрое реагирование на происходящие изменения в сети гарантирует повышенную надежность и контроль эффективной работы
        • Стабильное выходное напряжение без искажений синусоиды гарантирует защиту даже особо чувствительных электроприборов
        • Цифровая индикация основных параметров создаст удобство и комфорт использования