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Стабилизатор РЕСАНТА ACH 1000 H2/1-Ц
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Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор РЕСАНТА ACH 1000 H2/1-Ц
    Арт. X18301
    Стабилизатор РЕСАНТА ACH 1000 H2/1-Ц

      Стабилизатор РЕСАНТА ACH 1000 H2/1-Ц

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X18301

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Габариты, мм
      		260x200x110
      Частота питающей сети, Гц
      		50
      Защита от перегрева
      		Да
      Степень защиты
      		IP 20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      •      Стабилизатор напряжения Ресанта АСН 1000/1-Ц предназначен для защиты от перепадов напряжения бытовых электроприборов с суммарной мощностью до1 кВт. Предусмотрены входной и выходной фильтры частотных помех - можно подключать высокоточные и чувствительные к качеству питания устройства. Автоматическое отключение нагрузки при превышении поддерживаемого напряжение происходит всего за 0.35 секунды.