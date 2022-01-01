Стабилизатор РЕСАНТА ACH 1000 H2/1-Ц
Арт. X18301
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|260x200x110
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Частота питающей сети, Гц
|50
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Защита от перегрева
|Да
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Степень защиты
|IP 20
Стабилизатор напряжения Ресанта АСН 1000/1-Ц предназначен для защиты от перепадов напряжения бытовых электроприборов с суммарной мощностью до1 кВт. Предусмотрены входной и выходной фильтры частотных помех - можно подключать высокоточные и чувствительные к качеству питания устройства. Автоматическое отключение нагрузки при превышении поддерживаемого напряжение происходит всего за 0.35 секунды.