Стабилизатор РЕСАНТА ACH 1000 H2/1-Ц

Стабилизатор напряжения Ресанта АСН 1000/1-Ц предназначен для защиты от перепадов напряжения бытовых электроприборов с суммарной мощностью до1 кВт. Предусмотрены входной и выходной фильтры частотных помех - можно подключать высокоточные и чувствительные к качеству питания устройства. Автоматическое отключение нагрузки при превышении поддерживаемого напряжение происходит всего за 0.35 секунды.