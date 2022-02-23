Преимущества

Высокий порог обслуживаемой мощности – до 10 кВт

Широкий диапазон стабилизируемого напряжения – от 140 до 260 В

Легкая транспортировка

Электронный дисплей





Стабилизатор напряжения РЕСАНТА ACH 10000/1 ЭМ – агрегат для промышленного использования, в том числе на предприятиях или строительных площадках. Общая мощность подключенных приборов, для которых агрегат способен стабилизировать напряжение, составляет 10 кВт. Диапазон рабочего напряжения – от 140 до 260 В. В случае более сильного скачка сети аппарат автоматически отключается и самостоятельно активируется, когда напряжение возвращается в рабочий диапазон. Стабилизатор РЕСАНТА 10000/1 ЭМ преобразует напряжение электромеханическим способом посредством установленных трансформатора с обмоткой и электромотора. Охлаждение последнего происходит с помощью воздушного обдува. Стабилизатор РЕСАНТА ACH 10000 можно купить для широкого применения: от использования в обычной бытовой сети до нестабильных сетей предприятий и строительных площадок. Прибор легко справится с сильными скачками напряжения, сохранив подключенное оборудование и выдавая 220 В выходящего тока.