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Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 10000/1-ЭМ
5.0
2
18 801 ₽
Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 10000/1-ЭМ
    Арт. X183158
    5.0
    2
    Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 10000/1-ЭМ

      Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 10000/1-ЭМ

      18 801 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽
      Арт. X183158
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Габариты, мм
      		400x323x183
      Частота питающей сети, Гц
      		50
      Все характеристики
      18 801 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Стабилизатор напряжения РЕСАНТА ACH 10000/1 ЭМ – агрегат для промышленного использования, в том числе на предприятиях или строительных площадках. Общая мощность подключенных приборов, для которых агрегат способен стабилизировать напряжение, составляет 10 кВт. Диапазон рабочего напряжения – от 140 до 260 В. В случае более сильного скачка сети аппарат автоматически отключается и самостоятельно активируется, когда напряжение возвращается в рабочий диапазон. Стабилизатор РЕСАНТА 10000/1 ЭМ преобразует напряжение электромеханическим способом посредством установленных трансформатора с обмоткой и электромотора. Охлаждение последнего происходит с помощью воздушного обдува. Стабилизатор РЕСАНТА ACH 10000 можно купить для широкого применения: от использования в обычной бытовой сети до нестабильных сетей предприятий и строительных площадок. Прибор легко справится с сильными скачками напряжения, сохранив подключенное оборудование и выдавая 220 В выходящего тока.

        Преимущества

        • Высокий порог обслуживаемой мощности – до 10 кВт
        • Широкий диапазон стабилизируемого напряжения – от 140 до 260 В
        • Легкая транспортировка
        • Электронный дисплей