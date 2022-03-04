Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 1000/1-Ц

Преимущества

Автоматическое отключение питания при превышении предельного значения напряжения

Автоматическое включение при выравнивании напряжения в пределах рабочего диапазона

Встроенные фильтры входных и выходных частотных помех

Широкий диапазон поддерживаемого входного напряжения

Не выключается при кратковременных перегрузках

Защита от перегрева и перегрузок

Микропроцессорное управление

Небольшие габариты

1 розетка

Высокая скорость срабатывания защиты

Стабилизатор напряжения Ресанта АСН 1000/1-Ц предназначен для защиты от перепадов напряжения бытовых электроприборов с суммарной мощностью до1 кВт. Предусмотрены входной и выходной фильтры частотных помех - можно подключать высокоточные и чувствительные к качеству питания устройства. Автоматическое отключение нагрузки при превышении поддерживаемого напряжение происходит всего за 0.35 секунды.