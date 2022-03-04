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Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 1000/1-Ц
4.5
44
2 590 ₽
Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 1000/1-Ц
    Арт. X183143
    4.5
    44
    Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 1000/1-Ц

      Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 1000/1-Ц

      2 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X183143
      4.5
      44

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Габариты, мм
      		140x170x237
      Частота питающей сети, Гц
      		50
      Все характеристики
      2 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Стабилизатор напряжения Ресанта АСН 1000/1-Ц предназначен для защиты от перепадов напряжения бытовых электроприборов с суммарной мощностью до1 кВт. Предусмотрены входной и выходной фильтры частотных помех - можно подключать высокоточные и чувствительные к качеству питания устройства. Автоматическое отключение нагрузки при превышении поддерживаемого напряжение происходит всего за 0.35 секунды.

        Преимущества


        • Автоматическое отключение питания при превышении предельного значения напряжения
        • Автоматическое включение при выравнивании напряжения в пределах рабочего диапазона
        • Встроенные фильтры входных и выходных частотных помех
        • Широкий диапазон поддерживаемого входного напряжения
        • Не выключается при кратковременных перегрузках
        • Защита от перегрева и перегрузок
        • Микропроцессорное управление
        • Небольшие габариты
        • 1 розетка
        • Высокая скорость срабатывания защиты