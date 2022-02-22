Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 1000/1-ЭМ

Преимущества

Компактность и небольшой вес (всего 4,9 кг)

Диапазон стабилизации от 140 В

Автоматическое выключение при скачках напряжения свыше 260 В





Стабилизатор РЕСАНТА ACH 1000 – компактное (210 х 190 х 150 мм) переносное устройство для нормализации напряжения в электрической сети. Оно подключается к общедомовой сети, и через него запитываются различные приборы общей мощностью до 1 кВт. Отличается электромеханическим принципом работы и широким диапазоном рабочего напряжения – от 140 до 260 В. Стабилизатор РЕСАНТА ACH 1000 напряжения оборудован сетевой вилкой для подключения к розетке, системой воздушного охлаждения и предохранителем от перегрузок. Последний элемент автоматически выключает прибор при скачках напряжения больше, чем рабочие значения. Эти факторы значительно упрощают эксплуатацию прибора и увеличивают его рабочий ресурс. РЕСАНТА ACH 1000/1 ЭМ стоит купить для использования в быту, хотя применение этого прибора возможно и на строительных площадках. Его важная особенность – возможность транспортировки. Для этого предусмотрена специальная рукоятка и четыре точки опоры для напольной установки. В интернет-магазине «Бигам» на стабилизатор РЕСАНТА ACH 1000/1 ЭМ цена до 15% ниже, чем в розницу.