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Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 1000/1-ЭМ
5.0
2
3 820 ₽
Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 1000/1-ЭМ
    Арт. X183154
    5.0
    2
    Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 1000/1-ЭМ

      Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 1000/1-ЭМ

      3 820 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X183154
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Габариты, мм
      		210x190x150
      Частота питающей сети, Гц
      		50
      Все характеристики
      3 820 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Стабилизатор РЕСАНТА ACH 1000 – компактное (210 х 190 х 150 мм) переносное устройство для нормализации напряжения в электрической сети. Оно подключается к общедомовой сети, и через него запитываются различные приборы общей мощностью до 1 кВт. Отличается электромеханическим принципом работы и широким диапазоном рабочего напряжения – от 140 до 260 В. Стабилизатор РЕСАНТА ACH 1000 напряжения оборудован сетевой вилкой для подключения к розетке, системой воздушного охлаждения и предохранителем от перегрузок. Последний элемент автоматически выключает прибор при скачках напряжения больше, чем рабочие значения. Эти факторы значительно упрощают эксплуатацию прибора и увеличивают его рабочий ресурс. РЕСАНТА ACH 1000/1 ЭМ стоит купить для использования в быту, хотя применение этого прибора возможно и на строительных площадках. Его важная особенность – возможность транспортировки. Для этого предусмотрена специальная рукоятка и четыре точки опоры для напольной установки. В интернет-магазине «Бигам» на стабилизатор РЕСАНТА ACH 1000/1 ЭМ цена до 15% ниже, чем в розницу.

        Преимущества

        • Компактность и небольшой вес (всего 4,9 кг)
        • Диапазон стабилизации от 140 В
        • Автоматическое выключение при скачках напряжения свыше 260 В