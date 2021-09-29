Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 1500/1-Ц

Преимущества

Компактные размеры и низкий вес – всего 4,85 кг при габаритах 140 x 170 x 237 мм

Широкий диапазон рабочего напряжения – 140-260 В

Электронное управление





Стабилизатор напряжения РЕСАНТА 1500/1 Ц оборудован микропроцессором, который в автоматическом режиме контролирует работу аппарата. Нижняя граница рабочего напряжения составляет 140 В, а верхняя – 260 В. Независимо от напряжения сети выходной ток равен 220 В. В случае слишком сильного скачка напряжения аппарат автоматически отключается, сигнализируя об этом на электронном дисплее. Стабилизатор РЕСАНТА ACH 1500/1-Ц устанавливается на пол и оборудован сетевой вилкой. Это делает эксплуатацию прибора простой и удобной. Максимально допустимая мощность, с которой работает стабилизатор – 1,5 кВт. Электродвигатель имеет одну фазу, а тип преобразователя напряжения – релейный. Стабилизатор РЕСАНТА ACH 1500/1 Ц купить стоит также и из-за уровня защиты IP20. Это дает возможность эксплуатировать прибор в условиях повышенной пыльности и при влажности до 80%. Это качественный, надежный и доступный аппарат для защиты инструментов и техники от скачков напряжения.Работает доставка по России.