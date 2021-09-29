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Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 1500/1-Ц
4.5
2
3 390 ₽
Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 1500/1-Ц
    Арт. X183144
    4.5
    2
    Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 1500/1-Ц

      Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 1500/1-Ц

      3 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X183144
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Габариты, мм
      		140x170x237
      Частота питающей сети, Гц
      		50
      Все характеристики
      3 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Стабилизатор напряжения РЕСАНТА 1500/1 Ц оборудован микропроцессором, который в автоматическом режиме контролирует работу аппарата. Нижняя граница рабочего напряжения составляет 140 В, а верхняя – 260 В. Независимо от напряжения сети выходной ток равен 220 В. В случае слишком сильного скачка напряжения аппарат автоматически отключается, сигнализируя об этом на электронном дисплее. Стабилизатор РЕСАНТА ACH 1500/1-Ц устанавливается на пол и оборудован сетевой вилкой. Это делает эксплуатацию прибора простой и удобной. Максимально допустимая мощность, с которой работает стабилизатор – 1,5 кВт. Электродвигатель имеет одну фазу, а тип преобразователя напряжения – релейный. Стабилизатор РЕСАНТА ACH 1500/1 Ц купить стоит также и из-за уровня защиты IP20. Это дает возможность эксплуатировать прибор в условиях повышенной пыльности и при влажности до 80%. Это качественный, надежный и доступный аппарат для защиты инструментов и техники от скачков напряжения.Работает доставка по России.

        Преимущества

        • Компактные размеры и низкий вес – всего 4,85 кг при габаритах 140 x 170 x 237 мм
        • Широкий диапазон рабочего напряжения – 140-260 В
        • Электронное управление