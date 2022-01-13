Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 1500/1-ЭМ

Стабилизатор напряжения Ресанта АСН 1500/1-ЭМ используется для защиты от перепадов напряжения и короткого замыкания высокоточного оборудования суммарной мощностью до 1.5 кВт. Выделяется стабильным выходным напряжением - 220В +/- 2%, к нему можно подключать особо чувствительное и высокоточное оборудование. Встроенные входной и выходной фильтры предотвращают искривление частотной синусоиды. При выходе напряжения из поддерживаемого диапазона происходит автоматическое отключение устройства.