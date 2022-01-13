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Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 1500/1-ЭМ
4.0
1
Найти аналог
Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 1500/1-ЭМ
    Арт. X183155
    4.0
    1
    Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 1500/1-ЭМ

      Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 1500/1-ЭМ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X183155
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Габариты, мм
      		210x190x150
      Частота питающей сети, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стабилизатор напряжения Ресанта АСН 1500/1-ЭМ используется для защиты от перепадов напряжения и короткого замыкания высокоточного оборудования суммарной мощностью до 1.5 кВт. Выделяется стабильным выходным напряжением - 220В +/- 2%, к нему можно подключать особо чувствительное и высокоточное оборудование. Встроенные входной и выходной фильтры предотвращают искривление частотной синусоиды. При выходе напряжения из поддерживаемого диапазона происходит автоматическое отключение устройства.