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Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 2000 Н/1-Ц Lux
4.6
39
4 690 ₽
Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 2000 Н/1-Ц Lux
    Арт. X183122
    4.6
    39
    Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 2000 Н/1-Ц Lux

      Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 2000 Н/1-Ц Lux

      4 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X183122
      4.6
      39

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Габариты, мм
      		206x133x230
      Частота питающей сети, Гц
      		50
      Все характеристики
      4 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Стабилизатор РЕСАНТА ACH 2000 Н/1 Ц работает с входящим напряжением от 140 до 260 В, преобразовывая его в стандартный показатель 220 В. Эксплуатация такой техники поможет сохранить работоспособность электроинструмента или бытовых приборов. Агрегат управляется цифровым процессором и оборудован информационным дисплеем, на который выводится информация о текущем состоянии сети. Стабилизатор РЕСАНТА ACH 2000 Н напряжения спроектирован для настенного монтажа на четырех крепежных элементах. Корпус обладает малыми габаритами (206 х 133 х 230 мм) и массой 5,5 кг. При сборке предусмотрена сетевая вилка для подключения к электросети через стандартную розетку. При подключении внешних приборов к стабилизатору их максимальная суммарная мощность не должна превышать 2 кВт. Стабилизатор РЕСАНТА ACH 2000 Н можно купить для домашнего использования бытовыми приборами и на различные малые предприятия, где скачки напряжения могут привести к поломкам или порче продукции. В «Бигам» на стабилизатор РЕСАНТА ACH 2000 Н напряжения цена доступная и более низкая, чем при покупке в розницу.

        Преимущества

        • Надежные крепления и небольшой вес (всего 5,5 кг)
        • Большой диапазон рабочего напряжения, от 140 до 260 В
        • Цифровое управление и электронный дисплей