Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 2000 Н/1-Ц Lux

Преимущества

Надежные крепления и небольшой вес (всего 5,5 кг)

Большой диапазон рабочего напряжения, от 140 до 260 В

Цифровое управление и электронный дисплей





Стабилизатор РЕСАНТА ACH 2000 Н/1 Ц работает с входящим напряжением от 140 до 260 В, преобразовывая его в стандартный показатель 220 В. Эксплуатация такой техники поможет сохранить работоспособность электроинструмента или бытовых приборов. Агрегат управляется цифровым процессором и оборудован информационным дисплеем, на который выводится информация о текущем состоянии сети. Стабилизатор РЕСАНТА ACH 2000 Н напряжения спроектирован для настенного монтажа на четырех крепежных элементах. Корпус обладает малыми габаритами (206 х 133 х 230 мм) и массой 5,5 кг. При сборке предусмотрена сетевая вилка для подключения к электросети через стандартную розетку. При подключении внешних приборов к стабилизатору их максимальная суммарная мощность не должна превышать 2 кВт. Стабилизатор РЕСАНТА ACH 2000 Н можно купить для домашнего использования бытовыми приборами и на различные малые предприятия, где скачки напряжения могут привести к поломкам или порче продукции. В «Бигам» на стабилизатор РЕСАНТА ACH 2000 Н напряжения цена доступная и более низкая, чем при покупке в розницу.