Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 2000/1-Ц

Преимущества

Небольшой размер 140 х 170 х 237 мм

Простота установки и подключения

Широкий спектр рабочего напряжения, от 140 В

Дисплей состояния сети

Стабилизатор напряжения РЕСАНТА 2000/1 Ц нужен для выравнивания напряжения и подачи его для питания электроприборов и техники. Если напряжение в сети часто падает и снижается, то достаточно подключить этот стабилизатор. Так можно сберечь технику, работающую от электричества, от перегрузок и коротких замыканий. Это позволяет стабилизировать диапазон напряжений от 140 до 260 В и привести его к номинальному значению в 220 В. Стабилизатор напряжения РЕСАНТА 2000/1 Ц – однофазный аппарат, который может поддерживать работу одновременно нескольких приборов общей мощностью до 2 кВт. Цифровое управление позволило установить автоматические системы защиты от перегрева, коротких замыканий и слишком сильных скачков напряжения. Модель РЕСАНТА ACH 2000 можно купить для бытового использования. Она очень хорошо зарекомендовала себя при стабилизации напряжения в частных домохозяйствах, справляясь с большинством проблем в электрических сетях. Для РЕСАНТА ACH 2000 напряжения доступная цена представлена в магазине «Бигам». Стабилизатор можно приобрести через корзину или по телефону 8 800 555 69 73.