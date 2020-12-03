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Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 2000/1-Ц
4.5
34
3 990 ₽
Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 2000/1-Ц
    Арт. X183145
    4.5
    34
    Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 2000/1-Ц
    Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 2000/1-Ц
      Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 2000/1-Ц
      Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 2000/1-Ц

      Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 2000/1-Ц

      3 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X183145
      4.5
      34

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Габариты, мм
      		140x170x237
      Частота питающей сети, Гц
      		50
      Все характеристики
      3 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Стабилизатор напряжения РЕСАНТА 2000/1 Ц нужен для выравнивания напряжения и подачи его для питания электроприборов и техники. Если напряжение в сети часто падает и снижается, то достаточно подключить этот стабилизатор. Так можно сберечь технику, работающую от электричества, от перегрузок и коротких замыканий. Это позволяет стабилизировать диапазон напряжений от 140 до 260 В и привести его к номинальному значению в 220 В. Стабилизатор напряжения РЕСАНТА 2000/1 Ц – однофазный аппарат, который может поддерживать работу одновременно нескольких приборов общей мощностью до 2 кВт. Цифровое управление позволило установить автоматические системы защиты от перегрева, коротких замыканий и слишком сильных скачков напряжения. Модель РЕСАНТА ACH 2000 можно купить для бытового использования. Она очень хорошо зарекомендовала себя при стабилизации напряжения в частных домохозяйствах, справляясь с большинством проблем в электрических сетях. Для РЕСАНТА ACH 2000 напряжения доступная цена представлена в магазине «Бигам». Стабилизатор можно приобрести через корзину или по телефону 8 800 555 69 73.

        Преимущества

        • Небольшой размер 140 х 170 х 237 мм
        • Простота установки и подключения
        • Широкий спектр рабочего напряжения, от 140 В
        • Дисплей состояния сети