Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 3000 Н/1-Ц Lux

Преимущества

Габариты 260 х 155 х 310 мм

Электронный дисплей

Широкий спектр рабочего напряжения, от 140 В до 260 В





Стабилизатор РЕСАНТА 3000 Н/1 Ц Lux предназначен для исправления пониженного тока в домовой сети. На выходе аппарата подключенный прибор получает стандартное напряжение 220 В с погрешностью всего 8%. При этом скачки напряжения могут быть от 140 В до 260 В. В случаях более сильных колебаний срабатывают автоматические системы защиты, и прибор отключается. Есть предохранители от перегрева и фильтр частотных помех. Стабилизатор РЕСАНТА ACH 3000 Н сконструирован для настенного монтажа и снабжен сетевой вилкой. Это позволяет эффективно использовать вертикальные площади помещения и легко подключиться к электрической сети. Предусмотрена система воздушного охлаждения. Для стабилизатора РЕСАНТА 3000 Н/1 Ц Lux напряжения цена установлена доступная. Она полностью соответствует техническим характеристикам аппарата и значительно ниже расходов, которые могут грозить после сильного скачка напряжения. Стабилизатор РЕСАНТА 3000 Н/1 Ц Lux напряжения купить можно в магазине «Бигам» по телефону 8 800 555 69 73 или в онлайн-режиме. До розничных магазинов компании доставка бесплатна!