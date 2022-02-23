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Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 3000 Н/1-Ц Lux
4.7
3
7 590 ₽
Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 3000 Н/1-Ц Lux
    Арт. X1834
    4.7
    3
    Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 3000 Н/1-Ц Lux

      Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 3000 Н/1-Ц Lux

      7 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1834
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Габариты, мм
      		220x230x340
      Частота питающей сети, Гц
      		50
      Все характеристики
      7 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Стабилизатор РЕСАНТА 3000 Н/1 Ц Lux предназначен для исправления пониженного тока в домовой сети. На выходе аппарата подключенный прибор получает стандартное напряжение 220 В с погрешностью всего 8%. При этом скачки напряжения могут быть от 140 В до 260 В. В случаях более сильных колебаний срабатывают автоматические системы защиты, и прибор отключается. Есть предохранители от перегрева и фильтр частотных помех. Стабилизатор РЕСАНТА ACH 3000 Н сконструирован для настенного монтажа и снабжен сетевой вилкой. Это позволяет эффективно использовать вертикальные площади помещения и легко подключиться к электрической сети. Предусмотрена система воздушного охлаждения. Для стабилизатора РЕСАНТА 3000 Н/1 Ц Lux напряжения цена установлена доступная. Она полностью соответствует техническим характеристикам аппарата и значительно ниже расходов, которые могут грозить после сильного скачка напряжения. Стабилизатор РЕСАНТА 3000 Н/1 Ц Lux напряжения купить можно в магазине «Бигам» по телефону 8 800 555 69 73 или в онлайн-режиме. До розничных магазинов компании доставка бесплатна!

        Преимущества

        • Габариты 260 х 155 х 310 мм
        • Электронный дисплей
        • Широкий спектр рабочего напряжения, от 140 В до 260 В