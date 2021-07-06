Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 5000/1-Ц

Преимущества

Высокий КПД работы, не менее 97%

Широкий диапазон стабилизируемого напряжения, от 140 В до 260 В

Естественная система охлаждения

Уровень защиты IP20





Стабилизатор РЕСАНТА 5000/1 Ц подключается к бытовой электрической сети и служит для нивелирования последствий перепадов напряжения. Эта модель корректирует напряжение в диапазоне от 140 до 260 В. При этом поддерживается общая мощность подключения 5 кВт. Преобразование обеспечивает однофазный двигатель с цифровым управлением, что гарантирует высокую скорость и точность стабилизации. КПД работы агрегата составляет 97%. Стабилизатор РЕСАНТА ACH 5000 имеет напольную конструкцию и подключается напрямую к электрической сети. Корпус металлический, с классом защиты IP20 (от пыли и влаги). Электронный дисплей отображает текущее состояние подключения. Стабилизатор РЕСАНТА ACH 5000 можно купить в магазине «Бигам» с помощью онлайн-формы или связавшись напрямую с менеджером по телефону 8 800 555 69 73. Осуществляется доставка во все регионы России. На стабилизатор РЕСАНТА ACH 5000/1 Ц цена ниже до 15%, чем в розницу.