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Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 5000/1-Ц
4.5
52
8 090 ₽
Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 5000/1-Ц
    Арт. X183147
    4.5
    52
    Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 5000/1-Ц

      Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 5000/1-Ц

      8 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X183147
      4.5
      52

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Габариты, мм
      		280x300x400
      Частота питающей сети, Гц
      		50
      Все характеристики
      8 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Стабилизатор РЕСАНТА 5000/1 Ц подключается к бытовой электрической сети и служит для нивелирования последствий перепадов напряжения. Эта модель корректирует напряжение в диапазоне от 140 до 260 В. При этом поддерживается общая мощность подключения 5 кВт. Преобразование обеспечивает однофазный двигатель с цифровым управлением, что гарантирует высокую скорость и точность стабилизации. КПД работы агрегата составляет 97%. Стабилизатор РЕСАНТА ACH 5000 имеет напольную конструкцию и подключается напрямую к электрической сети. Корпус металлический, с классом защиты IP20 (от пыли и влаги). Электронный дисплей отображает текущее состояние подключения. Стабилизатор РЕСАНТА ACH 5000 можно купить в магазине «Бигам» с помощью онлайн-формы или связавшись напрямую с менеджером по телефону 8 800 555 69 73. Осуществляется доставка во все регионы России. На стабилизатор РЕСАНТА ACH 5000/1 Ц цена ниже до 15%, чем в розницу.

        Преимущества

        • Высокий КПД работы, не менее 97%
        • Широкий диапазон стабилизируемого напряжения, от 140 В до 260 В
        • Естественная система охлаждения
        • Уровень защиты IP20