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Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 500/1-ЭМ
4.0
1
Найти аналог
Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 500/1-ЭМ
    Арт. X183153
    4.0
    1
    Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 500/1-ЭМ
    Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 500/1-ЭМ
      Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 500/1-ЭМ
      Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 500/1-ЭМ

      Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 500/1-ЭМ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X183153
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Габариты, мм
      		190x170x125
      Частота питающей сети, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Стабилизатор РЕСАНТА ACH 500/1 ЭМ используется для подключения бытовых приборов к электрической сети, служит соединяющим звеном. При этом он выполняет важную роль – стабилизирует напряжение при его скачках, причем, как при понижении, так и в случае повышения. Аппарат способен справиться с перепадами напряжения от 140 до 260 В, стабилизируя его до стандартного значения в 220 В. Стабилизатор напряжения РЕСАНТА ACH 500 оборудован двигателем, трансформатором и чипом, контролирующим работу системы. Эта модель работает по электромеханическому принципу исправления напряжения, который считается одним из наиболее эффективных. Рассчитан такой стабилизатор на нагрузку в 0,5 кВт и имеет предохранители, отключающие подачу тока при слишком сильных перегрузках или нагревании агрегата. Благодаря мощности 500 Вт РЕСАНТА ACH 500 стоит купить для подключения к сети такой чувствительной техники, как компьютеры или проекторы. Доставка осуществляется по всей России.

        Преимущества

        • Электромеханический принцип действия
        • Малые габариты – 190 х 170 х 125 мм
        • Переносная конструкция
        • Простота эксплуатации