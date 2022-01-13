Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 500/1-ЭМ

Преимущества

Электромеханический принцип действия

Малые габариты – 190 х 170 х 125 мм

Переносная конструкция

Простота эксплуатации





Стабилизатор РЕСАНТА ACH 500/1 ЭМ используется для подключения бытовых приборов к электрической сети, служит соединяющим звеном. При этом он выполняет важную роль – стабилизирует напряжение при его скачках, причем, как при понижении, так и в случае повышения. Аппарат способен справиться с перепадами напряжения от 140 до 260 В, стабилизируя его до стандартного значения в 220 В. Стабилизатор напряжения РЕСАНТА ACH 500 оборудован двигателем, трансформатором и чипом, контролирующим работу системы. Эта модель работает по электромеханическому принципу исправления напряжения, который считается одним из наиболее эффективных. Рассчитан такой стабилизатор на нагрузку в 0,5 кВт и имеет предохранители, отключающие подачу тока при слишком сильных перегрузках или нагревании агрегата. Благодаря мощности 500 Вт РЕСАНТА ACH 500 стоит купить для подключения к сети такой чувствительной техники, как компьютеры или проекторы. Доставка осуществляется по всей России.