Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 8000 Н/1-Ц Lux

Преимущества

Высокая обрабатываемая мощность – до 8 кВт

Принудительная система охлаждения

Настенный монтаж





Стабилизатор РЕСАНТА ACH 8000 Н способен обрабатывать 8 кВт суммарной мощности подключенных внешних приборов. Это внушительный показатель, который обеспечивает одновременное обслуживание нескольких модулей с высокой мощностью: от строительного инструмента до бойлеров и стиральных машин. При этом диапазон рабочего напряжения составляет 140 – 260 В. Чтобы поддерживать подобные нагрузки, стабилизатор напряжения РЕСАНТА 8000 Н/1 Ц Lux оборудован принудительным воздушным охлаждением и цифровой платой, контролирующей преобразование входного напряжения. В наличии также системы защиты от перегрева и сильных скачков напряжения. Стабилизатор РЕСАНТА 8000 Н/1 Ц Lux стоит купить из-за конструкции корпуса – она предполагает настенную установку и эксплуатацию, что уменьшает занимаемое им пространство. Аппарат монтируется на стену специальными креплениями, заключен в металлический корпус и имеет встроенный информационный дисплей. В интернет-магазине «Бигам» на стабилизатор РЕСАНТА 8000 Н/1 Ц Lux цена до 15% ниже, чем в розницу. Доставим курьером в любой город России или самовывозом до розничного магазина «Бигам».