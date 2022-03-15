Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 8000 Н/1-Ц Lux
5.0
2
12 590 ₽
Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 8000 Н/1-Ц Lux
    Арт. X183892
    5.0
    2
    Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 8000 Н/1-Ц Lux

      Стабилизатор напряжения Ресанта ACH 8000 Н/1-Ц Lux

      12 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 517 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
      Арт. X183892
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Габариты, мм
      		305x190x360
      Частота питающей сети, Гц
      		50
      Все характеристики
      12 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 517 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Стабилизатор РЕСАНТА ACH 8000 Н способен обрабатывать 8 кВт суммарной мощности подключенных внешних приборов. Это внушительный показатель, который обеспечивает одновременное обслуживание нескольких модулей с высокой мощностью: от строительного инструмента до бойлеров и стиральных машин. При этом диапазон рабочего напряжения составляет 140 – 260 В. Чтобы поддерживать подобные нагрузки, стабилизатор напряжения РЕСАНТА 8000 Н/1 Ц Lux оборудован принудительным воздушным охлаждением и цифровой платой, контролирующей преобразование входного напряжения. В наличии также системы защиты от перегрева и сильных скачков напряжения. Стабилизатор РЕСАНТА 8000 Н/1 Ц Lux стоит купить из-за конструкции корпуса – она предполагает настенную установку и эксплуатацию, что уменьшает занимаемое им пространство. Аппарат монтируется на стену специальными креплениями, заключен в металлический корпус и имеет встроенный информационный дисплей. В интернет-магазине «Бигам» на стабилизатор РЕСАНТА 8000 Н/1 Ц Lux цена до 15% ниже, чем в розницу. Доставим курьером в любой город России или самовывозом до розничного магазина «Бигам».

        Преимущества

        • Высокая обрабатываемая мощность – до 8 кВт
        • Принудительная система охлаждения
        • Настенный монтаж