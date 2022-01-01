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Стабилизатор РЕСАНТА ACH 8000/1-ЭМ
Найти аналог
Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор РЕСАНТА ACH 8000/1-ЭМ
    Арт. X183157
    Стабилизатор РЕСАНТА ACH 8000/1-ЭМ
    Стабилизатор РЕСАНТА ACH 8000/1-ЭМ
    Стабилизатор РЕСАНТА ACH 8000/1-ЭМ
    Стабилизатор РЕСАНТА ACH 8000/1-ЭМ
    Стабилизатор РЕСАНТА ACH 8000/1-ЭМ
      Стабилизатор РЕСАНТА ACH 8000/1-ЭМ
      Стабилизатор РЕСАНТА ACH 8000/1-ЭМ
      Стабилизатор РЕСАНТА ACH 8000/1-ЭМ
      Стабилизатор РЕСАНТА ACH 8000/1-ЭМ
      Стабилизатор РЕСАНТА ACH 8000/1-ЭМ

      Стабилизатор РЕСАНТА ACH 8000/1-ЭМ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X183157

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Защита от перегрева
      		Нет
      Степень защиты
      		IP 20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Стабилизатор напряжения Ресанта АСН 8000/1-ЭМ работает в диапазоне входного напряжения от 140 до 260 В и стабилизирует его с высокой точностью - можно использовать устройство для защиты особо чувствительных приборов. Естественное воздушное охлаждение обеспечивает стабильную работу прибора. Устройство используется для защиты дорогостоящего электрооборудования от перепадов напряжения.

        Преимущества

        • Прочная металлическая конструкция
        • Небольшой вес
        • Малые габариты
        • Естественное воздушное охлаждение
        • Рабочий диапазон - 140-260 В