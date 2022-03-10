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Стабилизатор напряжения Ресанта СПН-3500
5.0
2
9 990 ₽
Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор напряжения Ресанта СПН-3500
    Арт. X1831
    5.0
    2
    Стабилизатор напряжения Ресанта СПН-3500

      Стабилизатор напряжения Ресанта СПН-3500

      9 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1831
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Габариты, мм
      		260x155x310
      Частота питающей сети, Гц
      		50
      Все характеристики
      9 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Стабилизатор напряжения Ресанта СПН-3500 предназначен для обеспечения качественного электропитания и долгой работы различных бытовых устройств в условиях нестабильного напряжения в сети. Данный стабилизатор может обеспечивать стабильным питанием - телевизор, ресивер, DVD проигрыватель, кассовый аппарат, газовый котел. Регулировка напряжения происходит за счет переключения обмоток на трансформаторе при помощи реле.