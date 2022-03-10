Стабилизатор напряжения Ресанта СПН-3500
Арт. X1831
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Габариты, мм
|260x155x310
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Частота питающей сети, Гц
|50
- Стабилизатор напряжения Ресанта СПН-3500 предназначен для обеспечения качественного электропитания и долгой работы различных бытовых устройств в условиях нестабильного напряжения в сети. Данный стабилизатор может обеспечивать стабильным питанием - телевизор, ресивер, DVD проигрыватель, кассовый аппарат, газовый котел. Регулировка напряжения происходит за счет переключения обмоток на трансформаторе при помощи реле.