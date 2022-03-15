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Однофазный стабилизатор напряжения Ресанта СПН-600
5.0
2
Найти аналог
Стабилизаторы напряжения
    Однофазный стабилизатор напряжения Ресанта СПН-600
    Арт. X18338
    5.0
    2
    Однофазный стабилизатор напряжения Ресанта СПН-600

      Однофазный стабилизатор напряжения Ресанта СПН-600

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18338
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Габариты, мм
      		260x133x230
      Частота питающей сети, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стабилизатор напряжения Ресанта СПН-600 предназначен для автоматического поддержания в электрической сети заданного напряжения - 220 Вольт и позволяет подключать приборы мощностью не более 600 Ватт.

        Преимущества

        • Широкий диапазон входного напряжения (90/260 В)
        • Не вносят искажений во внешнюю сеть
        • Высокая скорость срабатывания (20/35 мс)
        • Высокое качество, увеличенный ресурс за счет использования высококачественных комплектующих
        • Непрерывный контроль напряжения на входе и на выходе
        • Стабилизатор имеет несколько защитных функций: от высокого напряжения, от перегрева и от перегрузки
        • Отсутствие вносимых помех и искажений в сети при работе
        • Высокая надежность и стойкость к перегрузкам
        • Световая индикация режимов работы
        • Защита от токов короткого замыкания
        • Защитное отключение нагрузки в аварийных ситуациях
        • Фильтрация сетевых помех
        • Стойкость к высоким температурам окружающей среды при работе