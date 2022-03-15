Однофазный стабилизатор напряжения Ресанта СПН-600

Преимущества

Широкий диапазон входного напряжения (90/260 В)

Не вносят искажений во внешнюю сеть

Высокая скорость срабатывания (20/35 мс)

Высокое качество, увеличенный ресурс за счет использования высококачественных комплектующих

Непрерывный контроль напряжения на входе и на выходе

Стабилизатор имеет несколько защитных функций: от высокого напряжения, от перегрева и от перегрузки

Отсутствие вносимых помех и искажений в сети при работе

Высокая надежность и стойкость к перегрузкам

Световая индикация режимов работы

Защита от токов короткого замыкания

Защитное отключение нагрузки в аварийных ситуациях

Фильтрация сетевых помех

Стойкость к высоким температурам окружающей среды при работе

Стабилизатор напряжения Ресанта СПН-600 предназначен для автоматического поддержания в электрической сети заданного напряжения - 220 Вольт и позволяет подключать приборы мощностью не более 600 Ватт.