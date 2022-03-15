Однофазный стабилизатор напряжения Ресанта СПН-600
Арт. X18338
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Латвия
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Габариты, мм
|260x133x230
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Частота питающей сети, Гц
|50
- Стабилизатор напряжения Ресанта СПН-600 предназначен для автоматического поддержания в электрической сети заданного напряжения - 220 Вольт и позволяет подключать приборы мощностью не более 600 Ватт.
Преимущества
- Широкий диапазон входного напряжения (90/260 В)
- Не вносят искажений во внешнюю сеть
- Высокая скорость срабатывания (20/35 мс)
- Высокое качество, увеличенный ресурс за счет использования высококачественных комплектующих
- Непрерывный контроль напряжения на входе и на выходе
- Стабилизатор имеет несколько защитных функций: от высокого напряжения, от перегрева и от перегрузки
- Отсутствие вносимых помех и искажений в сети при работе
- Высокая надежность и стойкость к перегрузкам
- Световая индикация режимов работы
- Защита от токов короткого замыкания
- Защитное отключение нагрузки в аварийных ситуациях
- Фильтрация сетевых помех
- Стойкость к высоким температурам окружающей среды при работе