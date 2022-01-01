Стабилизатор RUCELF SDF-1000
Арт. X183109
Характеристики
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Производитель
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Защита от перегрева
|Да
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Способ установки
|напольный
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Защита от перегрузки
|Да
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ЖК-дисплей
|Нет
- Rucelf SDF-1000-D – это однофазный электромеханический стабилизатор с высоким КПД, с высокой скоростью и точностью стабилизации.
Преимущества
- Предназначен для надежной защиты и обеспечения фиксированным электропитанием офисной и бытовой техники мощностью не более 1 кВА.
- Охлаждение естественное.
- Рабочее входное напряжение – в диапазоне 140-255 В. Номинальное выходное напряжение – 220 В с точностью стабилизации 1,5%.
- Класс защиты – IP20.
- Разрешена эксплуатация устройства при температуре от +5 до +45 градусов С.