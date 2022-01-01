Стабилизатор RUCELF SDF-1000

Преимущества

Предназначен для надежной защиты и обеспечения фиксированным электропитанием офисной и бытовой техники мощностью не более 1 кВА.

Охлаждение естественное.

Рабочее входное напряжение – в диапазоне 140-255 В. Номинальное выходное напряжение – 220 В с точностью стабилизации 1,5%.

Класс защиты – IP20.

Разрешена эксплуатация устройства при температуре от +5 до +45 градусов С.

Rucelf SDF-1000-D – это однофазный электромеханический стабилизатор с высоким КПД, с высокой скоростью и точностью стабилизации.