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Стабилизатор RUCELF SDF-1000
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Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор RUCELF SDF-1000
    Арт. X183109

      Стабилизатор RUCELF SDF-1000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X183109

      Характеристики

      Производитель
      		RUCELF
      Защита от перегрева
      		Да
      Способ установки
      		напольный
      Защита от перегрузки
      		Да
      ЖК-дисплей
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Rucelf SDF-1000-D – это однофазный электромеханический стабилизатор с высоким КПД, с высокой скоростью и точностью стабилизации.

        Преимущества

        • Предназначен для надежной защиты и обеспечения фиксированным электропитанием офисной и бытовой техники мощностью не более 1 кВА.
        • Охлаждение естественное.
        • Рабочее входное напряжение – в диапазоне 140-255 В. Номинальное выходное напряжение – 220 В с точностью стабилизации 1,5%.
        • Класс защиты – IP20.
        • Разрешена эксплуатация устройства при температуре от +5 до +45 градусов С.