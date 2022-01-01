Стабилизатор RUCELF SDW-500-D
Арт. X183112
Характеристики
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Производитель
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Защита от перегрева
|Да
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Способ установки
|настенный
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Защита от перегрузки
|Да
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ЖК-дисплей
|Нет
- Стабилизатор напряжения навесного типа RUCELF SDW-500-D 00000893 - это незаменимое в частном доме устройство, которое эффективно защищает бытовые приборы мощностью до 400 Вт от регулярных скачков сетевого напряжения. Высокая точность стабилизации, простое управление и удобный навесной тип корпуса являются основными преимуществами данного аппарата. Светодиодная индикация позволяет визуально контролировать рабочее состояние стабилизатора.
Преимущества
- Микропроцессорное управление
- Высокая точность стабилизации
- Плавная регулировка напряжения в широком диапазоне
- Широкий диапазон стабилизации входного напряжения: 120-275 В
- Диапазон стабилизации - 145-260 В
- Высокий КПД - 98%
- Защита от скачков напряжения
- Токовая защита
- Навесной тип корпуса