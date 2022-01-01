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Стабилизатор RUCELF SDW-500-D
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Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор RUCELF SDW-500-D
    Арт. X183112
    Стабилизатор RUCELF SDW-500-D

      Стабилизатор RUCELF SDW-500-D

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X183112

      Характеристики

      Производитель
      		RUCELF
      Защита от перегрева
      		Да
      Способ установки
      		настенный
      Защита от перегрузки
      		Да
      ЖК-дисплей
      		Нет
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      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стабилизатор напряжения навесного типа RUCELF SDW-500-D 00000893 - это незаменимое в частном доме устройство, которое эффективно защищает бытовые приборы мощностью до 400 Вт от регулярных скачков сетевого напряжения. Высокая точность стабилизации, простое управление и удобный навесной тип корпуса являются основными преимуществами данного аппарата. Светодиодная индикация позволяет визуально контролировать рабочее состояние стабилизатора.

        Преимущества 

        • Микропроцессорное управление
        • Высокая точность стабилизации
        • Плавная регулировка напряжения в широком диапазоне
        • Широкий диапазон стабилизации входного напряжения: 120-275 В
        • Диапазон стабилизации - 145-260 В
        • Высокий КПД - 98%
        • Защита от скачков напряжения
        • Токовая защита
        • Навесной тип корпуса