Стабилизатор RUCELF SDW-500-D

Преимущества

Микропроцессорное управление

Высокая точность стабилизации

Плавная регулировка напряжения в широком диапазоне

Широкий диапазон стабилизации входного напряжения: 120-275 В

Диапазон стабилизации - 145-260 В

Высокий КПД - 98%

Защита от скачков напряжения

Токовая защита

Навесной тип корпуса

Стабилизатор напряжения навесного типа RUCELF SDW-500-D 00000893 - это незаменимое в частном доме устройство, которое эффективно защищает бытовые приборы мощностью до 400 Вт от регулярных скачков сетевого напряжения. Высокая точность стабилизации, простое управление и удобный навесной тип корпуса являются основными преимуществами данного аппарата. Светодиодная индикация позволяет визуально контролировать рабочее состояние стабилизатора.