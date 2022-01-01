Стабилизатор RUCELF TSD-3000VA-D
Арт. X18373
Характеристики
|
Производитель
|
Защита от перегрева
|Да
|
Способ установки
|настенный
|
Защита от перегрузки
|Да
|
ЖК-дисплей
|Да
- Стабилизатор напряжения SDW-3000-D - бытовой электроприбор предназначенный для обеспечения стабильным сетевым напряжением бытовых потребителей.
Преимущества
- Возможность настенного крепления
- Микропроцессорное управление
- Плавная регулировка напряжения в широком диапазоне
- Защита от скачков напряжения
- Защита от короткого замыкания
- Высокая точность выходного напряжения (220 В ± 1,5%)
- Защита от перегрева