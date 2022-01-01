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Стабилизатор RUCELF TSD-3000VA-D
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Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор RUCELF TSD-3000VA-D
    Арт. X18373

      Стабилизатор RUCELF TSD-3000VA-D

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X18373

      Характеристики

      Производитель
      		RUCELF
      Защита от перегрева
      		Да
      Способ установки
      		настенный
      Защита от перегрузки
      		Да
      ЖК-дисплей
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стабилизатор напряжения SDW-3000-D - бытовой электроприбор предназначенный для обеспечения стабильным сетевым напряжением бытовых потребителей.

        Преимущества

        • Возможность настенного крепления
        • Микропроцессорное управление
        • Плавная регулировка напряжения в широком диапазоне
        • Защита от скачков напряжения
        • Защита от короткого замыкания
        • Высокая точность выходного напряжения (220 В ± 1,5%)
        • Защита от перегрева